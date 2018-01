Jongens met hulp politiehelikopter uit pand gehaald

De jongens zullen waarschijnlijk wel even geschrokken zijn toen ze de helikopter naast de flat hoorden ronken. De jongens waren zonder toestemming het pand aan de Joan Muyskenweg binnengegaan dat nog volop in aanbouw is.



Op dat moment wist de politie alleen dat zich mensen in het gebouw verscholen hielden, maar niet wie dat waren. Aangezien het om een grote flat gaat, was het ook lastig om ze in het pand te lokaliseren. Toevallig was echter een politiehelikopter in de buurt. Die hielp niet alleen bij het afleiden van de jongens, maar met de apparatuur in de helikopter konden de jongens ook makkelijker worden gevonden.



De jongens zijn door de agenten van de vijfde verdieping van het pand gehaald. Ze hebben beiden een proces verbaal gekregen.