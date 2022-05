Jongens die gepakt werden met wapens in het Amsterdamse Bos, blijven vastzitten

Het Amsterdamse Bos Beeld Nina Schollaardt

Het parkeerterrein aan het einde van de Nieuwe Meerlaan bevindt zich in een uithoek van het Amsterdamse Bos. Door de afgelegen plek is het populair bij hangjeugd. Ook bestaat het vermoeden dat het een criminele ontmoetingsplaats is waar zo nu en dan schimmige zaken plaatsvinden. Vandaar dat de politie er regelmatig surveilleert.

Op 2 februari zag daar een agent een auto met drie inzittenden. Het voertuig maakte een rare manoeuvre en werd door de surveillant aan de kant gezet. De 19-jarige bestuurder bleek een registratie op het gebied van vuurwapens op zijn naam te hebben. Om die reden werden ook de andere twee inzittenden gecontroleerd. De agent riep versterking op, ondertussen stapte een inzittende uit. Toen hij plotseling wegsprintte, zette de agent de achtervolging in. Daarop scheurde de auto weg.

Uiteindelijk werden de drie mannen aangehouden. Het gaat om Fenno R., Adam A. en David A. De mannen waren op dat moment respectievelijk 19, 18 en 23 jaar. Bij het doorzoeken van het bos werden een AK-47 en een pistool aangetroffen. Een dag later werden nog eens twee pistolen gevonden.

Wapendeal of proefschieten?

Wat waren de mannen met de wapens van plan? Wilden ze proefschieten? Of was er een wapendeal aan de gang? Het zijn vragen die vooralsnog onbeantwoord blijven.

Bij huiszoekingen trof de politie bij ieder van hen plastic sealbags met munitie. Een zak met AK-47 patronen werd aangetroffen bij de babyschoentjes van het kind van Adam A.

Ook werden er politie-uniformen gevonden. Op laptops van Fenno R. en David A. trof de politie foto’s aan van wapens en foto’s die lijken te wijzen op drugshandel. Daarnaast spelen, volgens het Openbaar Ministerie, twee van de mannen mee in een drillrapvideo. Daarin wordt kwistig gewapperd met wapens, waaronder een AK-47. Ook heeft een van de rappers een politie-uniform aan.

Jonge leeftijd

Tijdens een pro-formazitting van dinsdag vroegen de advocaten van de drie om de voorlopige hechtenis op te heffen. Daarbij werd gewezen op hun betrekkelijk jonge leeftijd. Adam A. gaf aan te willen zorgen voor zijn kind, Fenno R. wil verder met zijn opleiding en David A. wil weer aan het werk.

Daarin ging de rechtbank niet mee. “Dit geeft een alarmerend beeld,” aldus de rechter. “Jullie zijn jonge jongens en we zien in het dossier meerdere wapens en misschien wel handel in wapens. Dat is ernstig. Wapens zijn ook gemaakt om te gebruiken.”

De zaak wordt op 5 augustus inhoudelijk behandeld.