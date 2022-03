Jongens (18) tuigen sekswerker af in hotel Vondelstraat: ‘Ik was zo bang, ze bleven maar slaan’

Hulpdiensten voor het hotel op de avond van het misdrijf. Beeld Paul Vugts

De jongens zijn daags na de zware mishandeling gearresteerd voor poging tot doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving en diefstal met geweld. Ze zitten nog vast.

Sekswebsite

De Roemeense verbleef sinds anderhalve week in Hotel Blyss aan de Vondelstraat – langs het Vondelpark in Amsterdam-West. Ze bood haar diensten aan op prostitutiewebsite Kinky.nl. Via die site maakte ze een afspraak met een van de jongens. Even voor half negen in de avond sms’te hij: ‘Hey baby, I’m here’. Toen ze hem beneden oppikte, trof ze niet een, maar twee jongens. Ze nam ze allebei mee naar haar kamer.

Daar ging het snel mis, toen ze argwaan kreeg omdat ze de afgesproken 100 euro niet vooruitbetaalden. Toen de vrouw de jongens wegstuurde, trok een van beiden een mes dat hij tegen haar hals zette. “Geef me alles wat je hebt,” riep hij. “Geef me je geld.” Hij begon meteen te slaan en schoppen.

De sekswerker viel naar eigen zeggen ‘knock-out’ op de grond. Toen ze bijkwam sloegen de mannen nog steeds op haar in. Ze stompten haar in haar gezicht, waardoor haar neus brak, en verspreid over haar lichaam. Ze liep een snijwond in haar hand op toen ze het mes afweerde.

De eerste aanvaller pakte een kabel die in de kamer lag, en probeerde haar te wurgen, maar ze kon zich losrukken. De jongen bond haar handen vast, waarna ze opnieuw klappen kreeg. “Ik was zo bang,” zou ze de politie naderhand vertellen. “Toen ik vastgebonden zat, bleven ze door slaan. In mijn gezicht, mijn armen, mijn hele lichaam. Mijn neus begon ook te bloeden en mijn tand is door mijn lip geslagen.”

Vier briefjes van 50

Uiteindelijk vluchtten de jongens met vier briefjes van 50 euro, een Louis Vuitton-tas, de identiteitskaart en het hotelpasje van de vrouw.

De politie trof haar in paniek en vol verwondingen in de hotellobby, met een dichtgeslagen rechteroog, een bloedneus, een opgezwollen gezicht en een striem in haar hals. Op haar hotelkamer lagen een fles glijmiddel en tientallen condooms.

Doordat de jongens hun telefoons nog gebruikten, ook de telefoon waarmee een van hen contact had gehad met de vrouw, kon de recherche ze eenvoudig opsporen. In een afgeluisterd gesprek boekte een van de jongens onder zijn eigen naam een hotel.

Hij stond al in de politiesystemen vanwege een straatroof, gepleegd samen met de jongen die ook nu zijn mededader bleek. Ze werden herkend op de beelden van bewakingscamera’s van Hotel Blyss. Een observatieteam trof ze daags na de roof om twee uur in de middag in de Amsterdamse binnenstad. Ze werden op het Centraal Station in een trein gearresteerd.

Mes, cocaïne en wiet

Een van de twee verdachten had een mes in zijn zak, waarin ook zakjes cocaïne en wiet werden gevonden. Hij had daarnaast meerdere bankpassen bij zich, op naam van een ander, én 2285 euro contant geld.

De jongens en hun merkkleding zijn duidelijk te herkennen op de bewakingsbeelden van Hotel Blyss van de avond van maandag 28 februari. Allebei wonen ze in Zuid-Holland. Hun namen zijn bij Het Parool bekend, maar vanwege hun leeftijd vermelden we geen initialen. Allebei beriepen ze zich tijdens verhoren op hun zwijgrecht.

Advocaat Willem van Vliet van een van beide verdachten geeft geen commentaar.