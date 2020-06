Jongen die filmde hoe man van fiets werd getrapt veroordeeld

De jongens op de scooter schopten de fietser tijdens het inhalen hard onderuit. Beeld Videostill Dumpert

De kinderrechter neemt het de jongen kwalijk dat hij en de scooterbestuurder een ander mens ‘voor eigen vermaak hebben vernederd’.

Van de 180 dagen jeugddetentie zijn er 94 voorwaardelijk. Omdat de jongen al 86 dagen in voorlopige hechtenis heeft gezeten, hoeft hij niet meer naar een justitiële instelling. Wel moet hij zich houden aan andere voorwaarden, zoals meewerken aan hulpverlening, zich houden aan een avondklok en een contactverbod met de scooterbestuurder en het slachtoffer.

De vermeende bestuurder van de scooter, eveneens een 17-jarige jongen, moet zich later voor de kinderrechter verantwoorden.

Over de kop

Het via Snapchat opgenomen filmpje circuleerde begin dit jaar op internet. Op de beelden was te zien hoe de twee jongens op een scooter een oudere fietser van achteren naderden, inhaalden en tijdens het passeren tegen zijn fiets trapten. Daarna keken ze lachend achterom en was te zien hoe de man over de kop vloog en met een flinke smak op het fietspad terechtkwam.

Op sociale media ontstond een heksenjacht naar de twee jongemannen. Duizenden mensen verspreidden op Facebook, Twitter en Instagram de persoonsgegevens van de verdachten en die van hun familieleden, zodat de twee jongens zich bij de politie zouden melden. Na speurwerk wist de politie één van hen aan te houden, de ander heeft zich vervolgens zelf gemeld.