Jongen (17) overvallen en vastgebonden in woning

Bewakingsbeelden

Opsporing Verzocht liet dinsdagavond bewakingsbeelden zien van het naastgelegen Westcord hotel van de vermoedelijke daders. De man met de PostNL-jas is begin twintig, droeg die dag een blauwe trainingsbroek van Adidas, zwarte handschoenen en donkere schoenen. Bovendien had hij een bril met een zwart montuur op.



De man met het vuurwapen leek iets jonger en kleiner. Hij droeg een donkerkleurige jas en een zwarte pet. Ze hadden eerder op dezelfde dag ook geprobeerd een woning in Osdorp De Aker binnen te dringen door een pakketje te bezorgen, maar dat is mislukt.



Ze reden vermoedelijk in een witte Mercedes Vito met kenteken V-222-HK, die een paar weken later ook voor een andere gewapende woningoverval gebruikt is in Pijnacker. De eigenaar van het busje zit nog vast.



De Mercedes rijdt inmiddels rond met een andere eigenaar die niets met de misdrijven te maken heeft.