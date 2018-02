Jongen (17) opgepakt voor handgranaat in café In The City

Hij is dinsdagavond door een arrestatieteam opgepakt in de Pijp.



Op 8 februari 2017 werd op klaarlichte dag een handgranaat op de deurmat van het café op het Kleine-Garmanplantsoen achtergelaten. De Explosieven Opruimingsdienst moest er aan te pas komen om het explosief op te ruimen. Na het incident werd de horecazaak door de gemeente gedwongen gesloten.



De politie onderzoekt nog of de aangehouden jongen ook betrokken is bij het achterlaten van een handgranaat bij Club Abe in de Amstelstraat.



Hoewel de horecazaken door andere eigenaren worden uitgebaat, is het volgens de politie mogelijk dat dezelfde dadergroep de ondernemers tracht te intimideren. In beide gevallen gaat het om heel gerichte acties, denkt de politie. Meer aanhoudingen zijn volgens de politie niet uit te sluiten.



Beelden

Van het achterlaten van een explosief bij Abe zijn camerabeelden. Daarop is te zien hoe een lichtgetinte of donkere man de granaat om de hoek prepareert met ducttape, voordat hij die op de deur van de nachtclub plakt. De granaat werd in de vroege ochtend door een straatveger gevonden.



Begin dit jaar werden er nog twee explosieven geplaatst. Op 19 januari werd bij club Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat een granaat gevonden en vorige week was het raak bij een waterpijpshop in de Jan Evertsenstraat. Beide zaken werden niet veel later ook op last van de gemeente dichtgetimmerd.



