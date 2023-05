Jongen (17) en man (19) aangehouden voor explosies Zeilstraat in Amsterdam-Zuid

Bij café De Rab in de Zeilstraat vonden de afgelopen maanden meerdere ontploffingen plaats. Beeld Michel van Bergen/ANP

Vorige week hield de politie ook al een 35-jarige Amsterdammer aan in verband met de twee explosies. Wat de relatie is tussen hem en de twee verdachten die dinsdagochtend zijn aangehouden, is niet bekendgemaakt.

De eerste ontploffing vond zondag 22 januari rond 18.50 uur plaats. Toen werd volgens een getuige een zelfgemaakte brandbom in de richting van het café gegooid. Na het gooien van de bom vluchtten vier personen te voet en met een brommer.

Het was niet het eerste incident bij De Rab. In oktober 2021 werd het café beschoten en trof de politie er een bloedspoor en een gouden ketting voor de deur van het café aan. En afgelopen december werd er in de buurt van het café een explosief aangetroffen dat door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk moest worden gemaakt.

Gevaar voor de openbare orde

Voor buurtbewoners was de explosie van 22 januari aanleiding om de gemeente om sluiting van het café te vragen. Nog voor burgemeester Femke Halsema over dat verzoek een beslissing had kunnen nemen, was er in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 januari andermaal een ontploffing bij het pand. Ditmaal was er een explosief aan de gevel van het naastgelegen pand van verhuurbedrijf Boels bevestigd. De gevel van het verhuurbedrijf en enkele woningen raakten door de explosie beschadigd.

Diezelfde dag nam burgemeester Halsema de beslissing het café te sluiten. Volgens haar levert het pand een gevaar op voor de openbare orde. Een woordvoerder van de burgemeester liet vorige week weten dat nog niet bekend was of die beslissing zou worden teruggedraaid toen er een verdachte was aangehouden. Of er opnieuw een besluit zal worden genomen nu er in deze zaak nog twee verdachten zijn aangehouden, is nog niet bekend.

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: