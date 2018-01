Jongen (17) doodgeschoten in wijkcentrum Wittenburg

Volgens verscheidene bronnen is het dodelijk slachtoffer de 17 jaar oude Amsterdamse-Marokkaan Mohammed Bouchikhi.



De twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is Gianni L., (19) die zwaar gewond is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar wordt hij vannacht nog geopereerd. Gianni L. raakte in november vorig jaar ook al gewond bij een schietpartij in de wijk, op nog geen tweehonderd meter van het buurtcentrum.



De andere gewonde is een twintigjarige stagiaire van het buurtcentrum Wittenburg, die gewond is geraakt aan haar been. Haar verwonding is niet levensgevaarlijk.



Toen kwam bij een korte schotenwisseling de 19-jarige Ayman Mouyah om het leven. Daarvoor hield de politie kort daarna een verdachte aan.



De recherche laat weten dat de mogelijke verbanden tussen beide schietpartijen onderwerp zijn van onderzoek. Ook buurtbewoners bespraken direct de vorige schietpartij, die voor veel onrust in de wijk had gezorgd.



Automatisch wapen

De schietpartij vond plaats rond 19.10 uur. Volgens een getuige kwamen gemaskerde mannen met in elk geval een automatisch wapen en een ander wapen het centrum binnen en maakten duidelijk dat ze op zoek waren naar een jongen. Hij zou in het buurthuis mee doen aan een kickbokstraining.