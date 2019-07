Jongen (17) aangehouden die taxichauffeur met vuurwapen bedreigde

De politie kreeg al snel beelden van de verdachte in handen. Beeld ANP

De taxichauffeur kreeg afgelopen vrijdag rond 14.15 uur het verzoek om de klant op te halen in Zaanstad. De jongen liet de chauffeur op verschillende plekken in Amsterdam tussenstops maken. Na een paar uur wilde de klant afgezet worden op een locatie in Amsterdam-West.

Daar bleek dat hij geen geld bij zich had om de lange rit af te rekenen. Hij bedreigde de taxichauffeur met een vuurwapen en ging er vandoor.

Inval

Op beelden herkende de politie de dader. Agenten deden dezelfde dag nog een inval in een pand. Daar troffen ze het gebruikte vuurwapen, een taser, vals geld en meerdere wikkels met vermoedelijk harddrugs aan.

De verdachte is aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek.