Jongen (16) opgepakt voor brute woningoverval ouder echtpaar in Noord

De politie kon de tiener arresteren na een aantal tips. Ze zijn nog op zoek naar de drie andere verdachten.

In de nacht van 7 op 8 juli 2018 drongen vier mannen de woning binnen van een ouder echtpaar aan de Schellingwouderdijk in Noord. Vermoedelijk kwamen de mannen binnen via de regenpijp, de balkondeur op de eerste verdieping stond open.

Het echtpaar werd vervolgens gewelddadig vastgebonden met tape. Eén van hen raakte gewond aan zijn arm. Bij de overval werd een pinpas met bijbehorende code en sieraden buitgemaakt.

Ongeveer tien minuten na de overval, rond 04.30 uur, werd er met de gestolen pas gepind op het Waterlandplein. Opsporing Verzocht toonde daar de beelden van.