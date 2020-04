Jongen (15) die homoseksueel koppel uitschold, meldt zich bij politie

Beeld ANP

Op beelden is te zien hoe ze worden uitgescholden en aangevallen. Later is het duo ook in het gezicht gespuugd. De twee mannen liepen hand in hand richting de supermarkt in Amsterdam Oost toen een groep jongens het stel begon uit te schelden, schrijft een van de slachtoffers, Fabio Viana, op Facebook.

‘Amsterdam, homo’s zijn niet normaal’, zegt de jongen, die ook een eigen filmpje maakt. Verder werden ze uitgescholden voor ‘kankerhomo’s’ en kregen ze nog enkele doodsverwensingen naar hun hoofd geslingerd. Wanneer Viana de scheldende jongen op camera probeert vast te leggen, krijgt hij ook nog een trap. Een omstander probeert de jongens te bedaren, maar zonder succes.

Het slachtoffer belt daarop ‘Roze in Blauw’, een netwerk voor LHBTI-agenten (aanspreekpunt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders). Ze adviseren om direct 112 te bellen. Als vervolgens de agenten ter plaatse arriveren, zijn de jongens al gevlucht. Als de politie later weer weg is, komen twee van de jongens op een scooter langsgereden. Zij spugen het stel in hun gezicht. Dat wordt in de huidige coronacrisis gezien als een zeer ernstig delict. De gemiddelde straf voor een ‘coronaspuger’ is bijna zestig dagen.



De politie liet maandagmiddag weten de zaak zeer serieus te nemen. De advocaat van de verdachte heeft aan het begin van de avond laten weten dat de jongen, die vijftien jaar is, zich inmiddels heeft gemeld bij de politie. Hij wordt verhoord.

Online circuleren beelden van een mogelijk homo gerelateerd incident in Amsterdam Oost. Wij hebben deze heftige beelden ook gezien en nemen het voorval erg serieus op. Het aangifteproces is derhalve versneld, om zo snel mogelijk te kunnen starten met het rechercheonderzoek. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 13 april 2020

Viana zelf is behoorlijk aangeslagen door het voorval. ‘Dit had ik echt niet verwacht in een land als Nederland. In mijn geboorteland Brazilië misschien, maar niet hier,’ schrijft hij op Facebook. ‘Als er nu niet wordt ingegrepen, kunnen ze doorgaan met hun intolerantie.’