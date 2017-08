Jonge waterpoloërs gedupeerd door tekort aan scheidsrechters

Toen de zeven teams zich in mei moesten inschrijven voor de waterpolocompetitie had de Amsterdamse vereniging drie actieve scheidsrechters. Bekend was dat hier nog drie bij zouden komen in het nieuwe seizoen, waarvan er twee nog in opleiding waren.



Met in totaal zes scheidsrechters zou de club ruim voldoen aan de regel van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB): per twee teams in de competitie moet de club één scheidsrechter leveren.



Toch besloot de zwembond dat dit niet voldoende was; slechts zes van de zeven teams mogen door en daar dreigen Zakaria, Youssef, Sammy, Abdallah, Joey, Raaf, Sajeed, Adam, Liam, Erik, Zaïd, Bruno, Mouaad en Jan, de veertien D.J.K.-ZAR-jeugdspelers van 13 en 14 jaar oud, de dupe van te worden.



Omdat de club, die de thuiswedstrijden speelt in Sportplaza Mercator, geen andere weg meer zag, stapte deze naar de tuchtcommissie. Die zal donderdagavond naar de zaak kijken.



Vriendenteam

Vader Hans Karssenberg spreekt namens de ouders van het team en die zijn boos. Sommige jongens zwemmen al tien jaar bij de club en de meeste spelen al vijf jaar samen competitie. Ze zullen nu moeten uitwijken naar een andere club, maar waterpolo is een kleine sport en voor sommigen is het niet zo gemakkelijk om vier keer per week een stuk verder weg te spelen, omdat de middelen er niet zijn.



"Mag het team niet meedoen met de competitie, dan is de kans groot dat dit voor een aantal het einde is van hun waterpolocarrière. Een vriendenteam valt uit elkaar, omdat de zwembond zich zo strikt aan de regels houdt en dat vinden we onverkoopbaar."



De ouders begrijpen niet waarom de bond zo vasthoudt aan de formaliteit. Er is hard gewerkt om op tijd genoeg scheidrechters te kunnen leveren. De club is volgens Karssenberg samen met waterpoloclub De Dolfijn zelfs een eigen scheidsrechtersopleiding gestart, om het voortdurende tekort op te kunnen vangen.



"Het wordt toch zo belangrijk gevonden dat kinderen sporten? Iedereen doet zo zijn best, dan is het heel wrang als die jongens niet met hun vrienden in de competitie kunnen blijven vanwege een formaliteit."



Aan regels gebonden

Waterpoloclub De Dolfijn stapte ook al naar de tuchtcommissie, om dezelfde reden. Bij het inschrijven van de teams voor de competitie in mei voldeden de clubs niet aan het aantal scheidsrechters dat ze moeten leveren, zegt een woordvoerder van de zwembond.



Het is een regel waar de bond aan gebonden is en die volgens hem al jaren voor geldt, die niet strenger is geworden en waar net zomin strikter op wordt gehandhaafd. Wat er precies is misgegaan bij de clubs, weet hij niet. "Dat is aan de tuchtcommissie. Die gaat het bespreken, denkend in het belang van sport en de spelers."



Donderdagavond horen ze of de tuchtzaken ontvankelijk worden bevonden. De tijd dringt, omdat de competitie al over twee weken start.