Jonge vrouwen ‘ontvoeren’ jongen (17) en dreigen zaadleider met nijptang door te knippen

Twee jonge vrouwen, van 18 en 19 jaar, hebben volgens justitie in november in Amstelveen een jongen van 17 ontvoerd en hem onder dwang en geblinddoekt drie uur in hun auto rondgereden in de omgeving, terwijl ze onder zware bedreigingen zijn bankpas en rekeninggegevens zouden hebben geëist.