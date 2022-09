Jonge vrouw gewond bij steekincident in De Pijp

Politieagenten bij de afzetting van de Govert Flinckstraat op de hoek met de Eerste Van der Helststraat. Beeld Het Parool

Woensdagmiddag rond tien voor een kreeg de politie verschillende meldingen binnen over een geweldsdelict in de Govert Flinckstraat. Agenten troffen daar een gewonde vrouw aan. Zij is met nog onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Medewerkers van de Burgerbar op de hoek van de Govert Flinckstraat en de Eerste van der Helststraat zagen hoe een jonge vrouw, die hevig bloedde aan haar bovenlichaam, voor de deur neerviel. Hierop werd ze door omstanders geholpen. Ook zagen zij een ‘wat oudere man’ met een mes. Hij zou zijn opgepakt door de politie.

Theedoeken van het burgerrestaurant die gebruikt zijn om het bloeden te stelpen liggen een uur later nog op straat, waar het forensische team van de politie onderzoek doet. De ruime omgeving van de straat is hiervoor afgezet.

Het is nog niet duidelijk of de vrouw op straat is gestoken of in een gebouw in de buurt van de Govert Flinckstraat.

Meer informatie volgt.

Bij een steekincident in/rondom een woning aan de Govert Flinckstraat is een vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. We hebben een verdachte aangehouden. Er is een ruime afzetting ivm verder onderzoek. pic.twitter.com/eQJFDPomVI — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 7 september 2022

