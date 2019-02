Jonge Uberchauffeurs verplicht op verkeerstraining

De training is bedoeld voor alle Uberchauffeurs onder de 25 jaar. Het gaat om vijfhonderd tot zeshonderd mensen, van wie het merendeel uit Amsterdam komt. De eerste cursus is volgende week.



"Op de training wordt aandacht besteed aan zaken waar chauffeurs mee te maken hebben. In grote steden is het verkeer lastig en onoverzichtelijk, met veel mensen. Dat is stressvol. De vaardigheden daarvoor worden getraind'', aldus Veilig Verkeer Nederland. Het is geen rijles, want "zij kunnen allemaal autorijden, maar het gaat om de manier waarop je rijdt, om inzicht, hoe je anticipeert.''