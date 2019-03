Jonge Uberchauffeurs op rijles: 'Ik ga niet meer stressen'

"Had je het kunnen voorkomen?" Voor instructeur Erik Post is het een automatisme, een vervolgvraag die hij dagelijks stelt. Voor hem in het klaslokaaltje zitten vijftien Uberchauffeurs rond een tafeltennistafel. Of ze wel eens een ongeluk hadden gehad, was de vraag. Eerder al vroeg hij de jonge jongens of ze weleens een bekeuring hadden gekregen.



Een goed antwoord op de vraag of een ongeval, of een bekeuring, voorkomen had kunnen worden, vergt enige zelfreflectie.