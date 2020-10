Jonge rechts-extremisten opgepakt vanwege terreurverdenking, nazispullen ingenomen

Nazi-spullen, ter illustratie.

Om welke misdrijven het gaat, kan een woordvoerder van het OM nu nog niet zeggen. Bij de doorzoeking van het ouderlijk huis van een van hen is een grote hoeveelheid nazistisch materiaal in beslag genomen, waaronder een hakenkruisvlag, uniformen, posters en verboden messen. Ook is beslag gelegd op dragers van digitale gegevens, zoals computers en telefoons.

De rechter-commissaris in Rotterdam bepaalde vrijdag dat het tweetal in elk geval de komende twee weken in de cel blijft. Volgens het Openbaar Ministerie zijn naar beide mannen afzonderlijke onderzoeken gedaan. Deze kwamen begin oktober op gang met informatie van de inlichtingendienst AIVD.

The Base

Justitie stelt ook dat de twee deel uit zouden maken van rechts-extremistische groeperingen ‘die online aanzetten tot rassenhaat en antisemitisme en geweldplegers verheerlijken’. Een van die groepen zou het beruchte internationale The Base zijn. The Base ligt vooral in Amerika onder vuur en wordt gezien als een militante neo-nazigroep. Zeven leden zijn in de VS aangeklaagd voor verschillende misdaden, waaronder het samenzweren om een moord te plegen.

FBI-documenten omschreven The Base al als een groep ‘die de regering van de VS omver wil werpen, een rassenoorlog wil starten en een blanke staat wil vestigen’. De groep heeft in de VS ook trainingen gehouden waarbij de leden in militaire kleding en met automatische wapens poseerden. De leiders rekruteren dan ook nieuwe leden onder Amerikaanse en Canadese militairen, zo berichtten Amerikaanse media eerder deze maand.

De leider van de groep zou Rinaldo Nazzaro zijn, een 47-jarige Amerikaan die naar Rusland is verhuisd, zo meldde de Britse omroep BBC eerder dit jaar. Hij noemt zich online ook wel Norman Spear of Roman Wolf. In een door de BBC gehoord gesprek zei hij onder meer: “Wij zijn een overlevings- en zelfverdedigingsnetwerk. Onze missie is heel simpel. Het is trainen en netwerken en voorbereiden op de ineenstorting.”

Terreurdreiging

De Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schreef in het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat ‘een aanslag uit rechts-extremistische hoek in Nederland voorstelbaar blijft’. ‘Een rechts-terroristische aanslag komende vanuit gekende rechts-extremistische groepen, ligt in Nederland niet in lijn der verwachting, maar de mogelijkheid dat een Nederlandse eenling online radicaliseert is voorstelbaar.’

De dienst schrijft over een nieuwe generatie die ‘niet snel lid wordt van een in hun ogen ouderwetse groep, maar op kanalen als Telegram, Instagram en Discord in aanraking komt met rechts-extremistisch gedachtegoed’.