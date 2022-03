Jonge Oekraïense slachtoffers geportretteerd op de NDSM-werf

Muurschildering op de NDSM-werf van twee Oekraïners die zijn omgekomen. Beeld Eva Plevier

Het linker levensgrote portret is van een jongen met gemillimeterd haar, groene ogen en een legergroen shirt. Om zijn lippen speelt een kleine glimlach. Op de achtergrond zijn blokken in blauw en geel te zien – de kleuren van Oekraïne. Naast zijn oor staat de zin: Vitaliy died defending his country.

Vitaliy Skakun Volodymyrovych (1996-2022) wordt door het Oekraïense leger gezien als held. Op donderdag 24 februari probeerden Russische tanks de zuidelijke provincie Kherson via de Henichesk-brug te bereiken. Om de troepen vanuit de Krim te vertragen besloot het bataljon de brug op te blazen, schrijft het Oekraïense leger op Facebook. De jonge Skakun, een tot lasser opgeleide gevechtsingenieur, bood aan de mijnen bij de brug te plaatsen.

Een heldendood

Aangekomen bij de brug besefte hij dat hij niet genoeg tijd had om terug naar de rest te komen. Hij koos ervoor te blijven en zichzelf met de brug op te blazen. Hij stierf, zo zegt het leger, een heldendood. Zijn opoffering gaf het bataljon de tijd zich te hergroeperen, wordt op Twitter gedeeld.

Op 26 februari 2022 ontving Skakun postuum een gouden ster van president Volodymyr Zelenski, waardoor hij nu officieel de titel ‘Held van Oekraïne’ draagt. Dat meldt de website van de Universiteit van Lviv, waar Skakun studeerde.

En nu is er dus ook een eerbetoon aan Skakun op de NDSM-werf in Amsterdam. “Ik voel me verbonden met hem,” vertelt straatkunstenaar Magdalena Anopsy (36). “Hij is opgegroeid in een regio in Oekraïne waar ik ook familie heb. En hij heeft een tijdje in de buurt van mijn geboorteplaats gewoond.”

Anopsy komt uit het Westen van Polen, vlakbij de grens met Duitsland. Ze woont sinds haar twintigste in Amsterdam. Hier geeft ze Nederlandse les en schildert ze, als hobby. Het liefst maakt ze levensgrote portretten van haar helden, zoals Fresku, spoken word-artiest Smita James en MC Lost van Amsterdamse groep Soultrash.

‘Alles vergaat’

De tijdelijkheid van straatkunst vindt ze mooi, zegt Anopsy. Er is een parallel met het leven in te zien: “De portretten zijn er maar even, net zoals wij. Alles vergaat.” De constante verandering van haar schilderijen – mensen voegen dingen toe, halen dingen weg – geeft volgens haar een extra dimensie aan haar kunst.

Ze wilde ook iets doen voor de mensen in Oekraïne. Eerst dacht ze aan een portret van Poetin als oorlogsmisdadiger. Maar na contact met vrienden en familie bedacht ze dat ze liever slachtoffers schilderde. Naast Skakun is een jonge vrouw, een meisje nog, geportretteerd. Ze heeft een roze lok in haar blonde haren en bruine ogen. Polina killed by Russian army, staat er naast haar hoofd op de blauw-gele achtergrond.

Onschuldige slachtoffers

“Over haar is veel minder bekend,” zegt Anopsy. “Het enige dat ik weet is dat ze Polina heette en ongeveer 10 jaar oud was.” Ze zou zijn neergeschoten door Russische soldaten toen ze met haar familie Kiev per auto probeerde te ontvluchten. Polina en haar ouders overleefden de aanval niet. Haar broertje en zusje werden naar het ziekenhuis gebracht.

“Het portret van Polina staat voor alle kinderen die nu in Oekraïne overlijden,” zegt Anopsy. “Ze is een van vele onschuldige slachtoffers.”

Woensdagavond werden de portretten van de twee slachtoffers door het Straat Museum verlicht.