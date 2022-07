Jonge moslims eten liever een onsje minder vlees tijdens het Offerfeest

Het Offerfeest en vlees gaan hand in hand. Toch vinden zeker jonge moslims dat het best een onsje minder kan. Ze geven vlees weg of doen een donatie. ‘6 kilo kunnen mensen thuis niet meer kwijt.’

Bilal Yakhlaf (33), die met zijn familie onder andere een islamitisch slachthuis in Zaandam runt, heeft het deze dagen druk – héél druk. Het Offerfeest begint zaterdag, en dat betekent drie dagen lang volop ritueel slachten (zie kader), een heel schaap, een lam of een zevende deel van een koe. “Drie maanden geleden begonnen we met de verkoop. De eerste week zaten we al aan ons maximum aantal dieren en moesten we nee verkopen.”

Vlees speelt een belangrijke rol in het Offerfeest, toch ziet Yakhlaf voorzichtige verschuivingen in hoe het wordt vormgegeven, met name door jonge moslims. Steeds meer klanten geven het grootste gedeelte van hun vlees weg. “Een heel lammetje of een zevende koe: dan praat je toch al snel over 20, 30 kilo vlees. Dat vinden jonge moslims héél veel. Daarom willen ze nu bijvoorbeeld zelf het vlees voor een à twee weken meenemen en geven ze de rest aan de voedselbank of de lokale moskee. Of ze doneren een heel schaap aan de armen en bestellen nog een klein beetje voor zichzelf.”

Bilal Yakhlaf. Beeld Edwin Smulders

Jonge moslims hebben minder trek in al die kilo’s vlees, zegt Yakhlaf. Ze hebben ethische bezwaren of willen om gezondheidsredenen minderen. Volgens hem spelen praktische zaken ook een rol. “Onze ouders hadden nog grote gezinnen en dus extra koelkasten en vriezers in huis, zodat ze groot inkopen konden doen. Bij mijn generatie is dat toch anders. Meer dan 5 of 6 kilo kunnen de meesten thuis niet meer kwijt.”

Bewustzijn groeit

Halil Kaynak (26), masterstudent en net afgezwaaid als voorzitter van Musa, de islamitische studentenvereniging aan de Universiteit van Amsterdam, ziet dat ook om zich heen. Hij heeft er dit jaar voor gekozen 240 euro te doneren aan een stichting die in Turkije dieren slacht en het vlees uitdeelt aan mensen die het zich normaal gesproken niet kunnen veroorloven. Dat doen veel vrienden en bekenden van hem, zegt hij.

Halil Kaynak.

“Mijn generatie is meer bezig met een gebalanceerd dieet. Ik hoor islamitische vrienden vaker zeggen: ‘Ik heb gisteren al vlees gegeten, dus nu even niet.’ Het gaat misschien niet zo snel als bij andere Nederlanders, maar dat bewustzijn groeit wel.” In plaats van elke dag eten Kaynak en zijn vrienden eerder om de twee, drie dagen vlees. “En tijdens het Offerfeest doneren we het meeste.”

Wie écht geen vlees meer wil eten, houdt het bij een donatie, zoals Raja Felgata (46) en Khalid Ouaziz (46). Ook dat is een manier om invulling te geven aan het feest. De mediaondernemers uit Nieuw-West besloten zo’n vijf jaar geleden dat het genoeg was met het nuttigen van vlees en zuivel. Felgata: “De impact van vleesconsumptie op het klimaat, onze liefde voor dieren en de natuur... We vonden het niet meer te rijmen met onze idealen en zijn cold turkey gestopt.” Lachend: “En ik hield écht van kip.”

Raja Felgata en Khalid Ouaziz. Beeld M.E. Amrani

Tajines met groenten

Hun omgeving moest even wennen. Ze wilden niet de vingerwijzende veganisten uithangen, maar wel graag hun keuzes helder maken. Dat zorgde voor interessante gesprekken met familieleden. “Mijn moeder, die in Marokko woont, was vooral heel nieuwsgierig,” zegt Ouaziz. “Wat zou ik aan voedingsstoffen missen? Wat kon ik nog wél eten? Eigenlijk bleken een heleboel Marokkaanse gerechten op groenten gebaseerd: salades, couscousgerechten, maar ook tajines zijn meestal met groenten. Je mist niks. Het is alleen even een omschakeling. Dat zag mijn moeder ook al snel.”

Felgata: “Er is wereldwijd een groeiende groep moslims die bewuster naar de aarde kijkt en dus minder of geen vlees wil consumeren. Online wordt er in fora veel over gepraat. Bijvoorbeeld over hoe we invulling kunnen geven aan het Offerfeest. Sommige moslims vertellen dat ze tijdens het Offerfeest wel vlees eten, om dan de rest van het jaar heel erg te minderen. Het Offerfeest zal nooit verdwijnen, maar de manier waarop sommige moslims er invulling aan geven verandert wel.”