Jonge man steekt vrouw in been om telefoonoplader

In de woning was een groep van 9 jongeren aanwezig, zowel mannen als vrouwen, van rond de 18 jaar en allen afkomstig uit Amsterdam.



Er ontstond een ruzie om een telefoonoplader. Toen de gemoederen hoog opliepen, stak de man de vrouw in haar been. Zij is de bewoonster van de woning.



De vrouw is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht.