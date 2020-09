Jonge katten overleven zeereis van drie weken in container

De twee katten die maandagmiddag in een container werden aangetroffen. Beeld Dierenambulance Amsterdam

De boot was begin augustus vertrokken vanaf West Palm Beach in Florida, Amerika, en kwam maandagmiddag aan in de haven van Amsterdam. Tijdens het uitladen werden drie jonge katten aangetroffen. ‘Uitgedroogd, apathisch, maar alive,’ beschrijft de Dierenambulance Amsterdam de toestand van de jonge dieren op Twitter.

Van de drie aangetroffen katten is er een overleden, zo vertelt een woordvoerder van de dierenambulance. Zij hebben de andere twee katten direct naar de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten gebracht.

“Ik hoorde net dat ze de nacht goed zijn doorgekomen,” aldus de woordvoerder. Als ze weer op sterkte zijn, is het de bedoeling dat ze een nieuw thuis krijgen in Nederland.