Jonge basketballer uit Amstelveen speelt zich in de kijker van Snoop Dogg en Amerikaanse clubs

Kerfalla Sylla scoort tijdens een wedstrijd. Beeld TikTok

Eerder deze maand werd een filmpje van de basketbalkunsten van Sylla veelvuldig gedeeld op tal van Instagramkanalen. Een bericht van het basketbalaccount ‘ballislife’ met bijna 8 miljoen volgers heeft ruim 130.000 likes en bijna 1600 reacties. Op het beeldmateriaal is te zien hoe hij tijdens een proefwedstrijd tegen Real Madrid talloze keren scoort en zijn tegenstanders geen schijn van kans hebben.

Ook de bekende Amerikaanse rapper Snoop Dogg zag het filmpje. Hij deelde het als Instagramstory op zijn eigen account. “Ik kon het eerst niet geloven, toen een vriend het tegen mij zei,” vertelt Sylla. “Toen ik het zag, moest schreeuwen, zo blij was ik.”

Het jonge basketbaltalent speelt bij de Millennium Basketball Club Amstelveen (MBCA) en is nog maar een jaar geleden met de sport begonnen. Met zijn 1,82 meter is hij een stuk langer dan de gemiddelde twaalfjarige jongen. “Elke dag krijg ik te horen: ‘Hoe kan jij zo hoog springen? Waarom ben jij zo lang? Speel je echt nog maar een jaar?” vertelt Sylla.

Naar aanleiding van het filmpje is hij door diverse Amerikaanse clubs benaderd, maar voorlopig wil Sylla nog even in Europa blijven.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: