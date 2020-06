Jonge Amsterdammers open over mentale problemen tijdens corona: ‘Ik mis contact’

Terwijl een kwart van de Nederlanders angstiger, somberder of eenzamer is in deze coronatijd, rust er nog altijd een taboe op dit onderwerp. Een campagne voor Amsterdamse jongeren kaart dit aan.

Ook al zijn de coronamaatregelen inmiddels flink versoepeld, veel mensen worstelen ook nu nog met negatieve gevoelens als gevolg van de afgelopen periode. Om precies te zijn een kwart tot een derde van de Nederlanders, blijkt uit een onderzoek van het RIVM en de GGD. “De drempel om erover te praten of om hulp te zoeken is helaas voor veel mensen nog steeds hoog,” zegt wethouder Simone Kukenheim (Zorg).

En dus is ‘Praat erover’ de boodschap van een nieuwe campagne van de gemeente en Thrive Amsterdam, een platform dat de mentale gezondheid van Amsterdammers wil bevorderen. Kukenheim: “Als het gaat om fysieke gezondheid, zoals een gebroken been, zijn mensen daar heel open over. Als het gaat om je mentale gezondheid heerst er helaas een taboe.” Op de corona.thriveamsterdam.nl staan behalve vlogs van jongeren dan ook tips voor jonge mensen die worstelen met lichte mentale problemen.

Orthopedagoog Levi van Dam doet voor de UvA en het RIVM onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar. “Zij zouden nu de wereld in moeten gaan en veel contact met anderen hebben om een eigen identiteit te vormen. Dat ligt door corona stil en dat is ingewikkeld.”

Steunrelaties

Uit het onderzoek blijkt niet dat alle jongeren meer psychische problemen hebben, maar voor bepaalde groepen geldt dat wel. Van Dam: “Iemand met schulden komt bijvoorbeeld eerder in de problemen. Omdat een bijbaantje wegvalt, gaat hij of zij op straat hangen, krijgt vervolgens een boete en daardoor loopt de schuld nog meer op. En iemand die al angstig was, kan door het coronavirus extra bevestigd worden in het beeld dat het een spannende wereld is.”

Een ander probleem waar jongeren tegenaan lopen, is het missen van bepaalde rituelen. “Neem studenten die nog even van het laatste jaar van hun studentenleven wilden genieten voor het werkende leven begint. Zij moeten hun diploma ophalen, zonder dat het een feest was.”

Van Dam benadrukt hoe belangrijk het is voor je mentale gezondheid om te praten met iemand in je omgeving die je vertrouwt: een buurman, sportcoach, je oom of een leidinggevende. “Dit soort steunrelaties kunnen helpen. Deze volwassenen leggen dingen uit die jongeren niet van hun eigen ouders aannemen, waardoor ze beter met de maatregelen kunnen omgaan.”

Maren Porte (18) ‘Ik vind het moeilijk dat studie en vrije tijd allebei thuis zijn’

Maren Porte Beeld Martha Schoemaker, Hammerfest

“School is een plek waar ik mezelf kan zijn en dingen met vrienden kan delen. Thuis achter mijn laptop mis ik het contact. School is mijn uitlaatklep. Dat ik erheen moet, helpt me om uit bed te komen. Als je niet lekker in je vel zit, heb je veel minder motivatie om op te staan. Ik vind het belangrijk om aandacht aan mentale gezondheid te geven, vooral nu we minder contact hebben door corona. Als je ziek bent, hebben mensen begrip voor. Als je zegt ‘ik ben verdrietig’, weten mensen niet goed wat ze daarmee moeten.”

Doke Hoekstra (31 ): ‘Elke streep in mijn agenda was lekker’

Doke Hoekstra Beeld Martha Schoemaker, Hammerfest

Doke Hoekstra: “Ik ben sociaal ondernemer en vlogger. Het gaat nu best goed, maar voor corona heb ik te hard gewerkt. De rust en stilte die corona met zich meebrachten, hebben me erg geholpen. Eigenlijk was elke streep door m’n agenda lekker. Ik doe nog steeds heel rustig aan, juist nu ik weer wat meer aan de slag ga. Ik had niet zo’n vast dagritme. Dat heb ik nu wel. Rust, reinheid en regelmaat is superbelangrijk, ook voor mij als snelle dertiger. Ik doe bijvoorbeeld een ochtendritueel, met yoga en een lekker ontbijt en ik lees een stukje. Dat wil ik vasthouden. Ook wil ik enthousiaste ondernemers van mijn leeftijd een hart onder de riem steken. Als ik als een rolmodel kan fungeren in deze campagne, vind ik dat heel fijn.”

Morgaine El-Mahdi (27): ‘Als er veel gebeurt, kom ik moeilijk in slaap’

Morgaine El-Mahdi Beeld Martha Schoemaker, Hammerfest

Morgaine El-Mahdi: “Ik had voor corona al slaapproblemen en dat is erger geworden. Als er veel gebeurt, kom ik moeilijk in slaap. In het begin had ik ook veel stress omdat ik veel las over corona in het buitenland, maar dat gaat nu beter. Ik vind mentale gezondheid een belangrijk onderwerp. Erover praten is de beste vorm van preventie, maar dat is nog steeds heel moeilijk, zie ik bij vriendinnen, bij jongens of in andere culturen. Dat is niet met een campagne opgelost, maar het is een eerste stap.”

Filmmaker en muzikant Yve Baya (33): ‘Ik vind het moeilijk om rust en balans te vinden’

Yve Baja Beeld Martha Schoemaker, Hammerfest

Yve Baya: “Ik ben creatief ondernemer, en heb onder andere een film- en videobedrijf. Door corona gaat het nu met ups en downs. Ik maak de onrust die ik voel bespreekbaar met mijn partner. Ik vertel dat ik uit balans ben, dat ik niet de vinger op de zere plek kan leggen van het waarom. Ik ga het gesprek aan. Wat ook helpt is wandelen, de natuur opzoeken en me kwetsbaar opstellen tegen vrienden. Ik zeg tegen ze: ‘Ik mis jullie, ik mis de grapjes’. Dan krijg ik reacties terug, dat het herkenbaar is. Dat helpt.”

Hey jij daar, ben je oké? De campagne wordt dinsdag om 16 uur afgetrapt tijdens het Webinar ‘Hey daar, ben je ok. Tijdens deze middag gaan jongeren met wethouder Kukenheim in gesprek over hoe je goed voor jezelf kunt zorgen en waarom dat belangrijk is.