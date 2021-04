Jong stel omgekomen bij ongeluk VOC-kade: ‘Waarom was daar geen reling?’

Beeld Jakob van Vliet

Het is zaterdagavond 3 april rond kwart voor elf als Tijmen Hekker in zijn nieuwe woning op de begane grond aan de VOC-kade opschrikt door hard geluid. “Uit mijn raam zag ik ineens een auto keihard voorbijrijden. Bizar hard. Dat is best gek. Het is vrij stil hier,” zegt Hekker.

Korte tijd later zag hij politieauto’s, brandweerwagens en ambulances. “Ik vroeg me af wat er was gebeurd, maar ik durfde vanwege de avondklok niet te gaan kijken.”

Een buurvrouw die op de eerste etage woont en uitkijkt op de VOC-kade zag dat er een rode wagen uit het water werd getakeld en het lichaam van een vrouw uit het water werd gehaald.

Op de plek van het ongeval aan de VOC-kade, achter het nieuwe Inntelhotel Landmark op Oostenburg, staan blauwe cijfers en twee gele stippellijnen getekend die de afgelegde route van de auto lijken weer te geven. De lijnen lopen parallel en eindigen bij de rand van het water. Rob Clerc, de manager van het hotel, dat op 22 april opengaat, kreeg die avond een melding van beveiligingsbedrijf BouWatch. “Ik was zelf niet aanwezig maar uit camerabeelden bleek dat er tumult was voor de ingang van ons hotel. Pas later hoorde ik wat er gebeurd was. Dit is zo triest.”

Hek weg

Het terrein waarop het hotel staat, dat ook de toegang tot de kade is, was tijdens de bouw afgesloten met een anderhalve meter hoog hek. “Maar vrijdagmiddag is dat hek weggehaald, omdat het terrein per 1 april is overgedragen aan de gemeente. De auto kon daardoor helemaal doorrijden naar de kade.”

De eigenaren van het hotel, zegt Clerc, hebben inmiddels contact gehad met de gemeente over het incident. “De kade is, net als veel andere kades, niet afgebakend met een reling. Het kan straks nog eens gebeuren. En wij willen er graag een terras maken.”

Wat Regildo Burleson (34), door zijn vrienden ‘Bootje’ genoemd, en zijn vriendin Tracey (34) op de VOC-kade deden, is voor de familie en vrienden een raadsel. Zij legden woensdagmiddag bloemen en hielden een korte herdenking in Ganzenhoef, waar Burleson dagelijks aan het chillen was.

Vader van drie kinderen

De eigenaar van de belwinkel Kenneth Ehigiene sprak Regildo, vader van drie kinderen, zaterdagavond nog rond 18 uur. Hij kent Burleson al geruime tijd, omdat hij altijd bij hem drankjes kwam kopen. “Ik zag hem bijna elke dag. Hij deed weleens een boodschap voor me, maar de laatste twee dagen had ik hem niet meer gezien. Hij zei tegen me dat ik hem nog minder zou zien omdat hij graag meer bij zijn nieuwe vriendin in Purmerend wilde zijn,” zegt Ehigiene.

De vrienden van Burleson staan woensdagmiddag onder de onderdoorgang om de hoek van de belwinkel. Ze hebben een klein monumentje voor hun makker gemaakt. In de hoek staan kaarsen en een fles waarop een foto van Burleson is geplakt: ‘Bo-land block Love u 4 Life’ en ‘Ganzehoef is geen ganzehoef meer. Wat doe je ons aan man’ met een gebroken hartje erachter. Naast de fles liggen plastic zakjes: ‘Herb Afrik’ en ‘Blended whisky’.

“Wij zijn de jongens van de flat Groeneveen. Elke dag staan we hier. ‘Bootje’ was er altijd bij: biertje drinken en jointje roken. Het is zo mysterieus allemaal. Hij was die avond op weg naar Purmerend. Wat deed hij bij die kade?” zegt vriend ‘Bullymaf’ (roepnaam), die een zilveren ketting met daarop G Block draagt.

Dronken

Zijn neef Clarens Lingers komt de vrienden begroeten. Hij vertelt dat hij Burleson zaterdagavond om 19 uur nog in het Oostenburgerpark ontmoette, op de plek waar vaak een groep mannen aan het einde van de middag en ’s avonds bier zit te drinken. “Regildo en Tracey kwamen met z’n tweeën aanzetten en waren dronken. Ze hadden ruzie. Een paar uur later vertrokken ze samen naar huis. Het was al na de avondklok.”

Even later hoorde Lingers politieauto’s met sirenes langs scheuren. Hij snapt niet wat er vervolgens gebeurd is. “Ze moeten de camera’s gaan nakijken. Dat geeft misschien duidelijkheid.”

Voor de belwinkel, waar ook bloemen liggen, hebben zich intussen zo’n zestig mensen verzameld voor de herdenking. In de belwinkel worden halveliterblikken bier gekocht en over de bossen witte en blauwe rozen geschonken. Mensen hebben hun armen om elkaar heen geslagen.

Ruben Burleson, de vader van Regildo, bedankt na een half uur de aanwezigen voor hun komst. “Het is fijn om te zien dat hij zo geliefd was,” zegt hij.

Binnenkort gaat hij, in overleg met de familie van Tracey, contact opnemen met de gemeente. “Waarom was er geen reling aan de kade? Dat willen we graag weten.”