Jong kind zwaargewond na aanrijding met auto

Het slachtoffer werd aangereden door een auto op de Tijl Uilenspiegelstraat, zo bevestigt de politie. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

Het kindje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. De hulpdiensten rukten massaal uit.

Een getuige meldt aan AT5 dat de aanrijding met een scanauto van de gemeente was.