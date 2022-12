Jong, gewelddadig en nietsontziend: tien jaar cocaïneoorlog in de Amsterdamse straten

Beeld Ted Struwer

“Dit was wild west,” zegt burgemeester Eberhard van der Laan op 30 december 2012 in het televisieprogramma Buitenhof. De avond daarvoor zijn twee Amsterdams-Marokkaanse twintigers in de Staatsliedenbuurt op straat neergemaaid – een fraaiere term past hier niet – door met automatische wapens uitgeruste doodseskaders. Hun vriend, op wie de daders het primair hadden gemunt, was met veel geluk aan zijn belagers ontkomen door tussen woonboten in het water te springen.

Razendsnelle opmars

“Er is vreselijk geschoten,” zegt Van der Laan. Een kogel is door een kinderkamer gevlogen. Twee motoragenten zijn vanuit een vluchtauto van dichtbij onder vuur genomen met een kalasjnikov. Maar, benadrukt de burgemeester, het gaat goed met de veiligheid in Amsterdam. Het aantal gevallen van moord en doodslag is historisch laag.

Hij kan niet bevroeden dat de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt geen incident is. Een nieuwe generatie criminelen heeft zojuist haar visitekaartje afgegeven. De daders en hun entourage zijn jong en gewelddadig. De overgrote meerderheid heeft Marokkaanse wortels of anderszins een migratieachtergrond. Ze zijn opgegroeid in volkswijken en maken razendsnel hun opmars in het criminele milieu. Waar hun voorgangers hun fortuin vooral maakten in de hasj en xtc, houdt de nieuwe generatie zich voornamelijk bezig met de wereldwijde cocaïnehandel.

Colombiaanse drugskartels hebben hun smokkelroutes rond de millenniumwisseling onder meer verlegd naar West-Afrika. Van daar gaan de ‘blokken’ geperste cocaïne naar Marokko, om over de oude hasjlijnen vervolgens Europa te worden ingevoerd.

Dat de drugsbestrijding in die jaren geen prioriteit heeft in West-Europa, in Nederland, helpt deze groepen onder de radar te blijven.

‘A new king in town’

Een van de sleutelspelers die de bakens in die jaren verzet, is Samir Bouyakhrichan uit Amsterdam-Slotervaart. Ooit pikte hij scooters, later hield hij zich bezig met inbraken. Na bij een vechtpartij met een glas boven zijn rechteroog te zijn geslagen, verwierf hij zijn bijnaam: Scarface. Met oudere criminelen stapt de twintiger in de cocaïnehandel. In no time geldt hij als het goudhaantje van de Amsterdamse onderwereld. “There’s a new king in town,” roept hij vol branie als hij in die jaren bekenden uit het milieu tegen het lijf loopt in de P.C. Hooftstraat.

In Utrecht maakt Ridouan Taghi een vergelijkbare carrière. Ooit begonnen als een van de hasjdealertjes bij het hertenkamp in Vianen, groeit ook hij uit tot een invloedrijke cocaïnesmokkelaar – al zal hij nog langer onzichtbaar blijven voor de autoriteiten dan de extraverte Scarface.

Grotendeels buiten het zicht van de opsporingsdiensten maken de jonge mannen fortuin in het witte poeder. En zij zijn niet de enigen. In 2012 heeft de mondiale cocaïnemarkt een nieuwe impuls gekregen door het einde van de burgeroorlog in Colombia, al had men, enigszins naïef, op het tegenovergestelde gehoopt. Het leger stopt met het vernietigen van de cocaplantages van de Farc op het Colombiaanse platteland. Met het ontstane overschot aan cocaïne bestormen de kartels graag de Europese markt.

Parallel aan die geopolitieke ontwikkeling komt de smartphone op. Op Blackberrys kan het programma Pretty Good Privacy (PGP) worden geïnstalleerd, waarmee digitaal versleutelde e-mails kunnen worden verstuurd. Het stelt criminelen niet alleen in staat betrekkelijk eenvoudig en onbespied intercontinentale cocaïnetransporten te regelen, ook kunnen de drugsbazen het bijbehorende geweld al even ongemerkt vanuit een ver buitenland aansturen.

Drugsbazen bereiken jongeren wél

Waar de bezuinigende overheid zich min of meer heeft teruggetrokken uit de volksbuurten, weten de drugsbazen kansarme jongeren wel makkelijk te bereiken. Het zogenaamde ‘ronselen’ behelst vaak weinig meer dan de vraag: ‘Wil je wat verdienen’?

In de avond van 22 mei 2014 liquideren huurmoordenaars de Amsterdamse drugscrimineel Gwenette Martha met héél veel kogels, in Amstelveen. De Amsterdamse recherchechef Marjolein Smit heeft juist die dag op de voorpagina van Het Parool gewaarschuwd voor de nieuwe generatie criminelen. De overheid lijkt machteloos te staan. “Misdaad loont, is het credo, want straffen helpen niet,” legt Smit uit. “Ons systeem is nog heel klassiek ingericht op vergelden, afschrikken, resocialiseren en heropvoeden. Dat vergelden gaat nog: je gooit ze in de cel, maar voor de zwaardere categorieën jonge criminelen werken de andere onderdelen niet.”

Het zijn profetische woorden. Anno 2022 stellen aanklagers, advocaten, wetenschappers en journalisten om de haverklap vast dat geen enkele vorm van de gebruikelijke preventie de reeds jong geharde criminelen stuit.

Het geweld neemt alleen maar toe. In binnen- en buitenland worden tientallen jonge criminelen geliquideerd of overleven ze ternauwernood pogingen daartoe, een veelvoud belandt voor lange tijd in de cel als daders. De regio’s Amsterdam en Utrecht spelen hierin hoofdrollen, maar ook in andere grote en soms middelgrote steden grijpt het geweld om zich heen.

Professionaliteit, blunders

Dat geweld binnen de professionele cocaïneclans als voorname pijler wordt gezien, merkt de rest van de maatschappij niet alleen aan extreme geweldsuitbarstingen in de straten, geregeld op klaarlichte dag. In juli 2015 doen de opsporingsdiensten een bijzondere wapenvondst in Nieuwegein. Opslagboxen liggen vol machinegeweren, pistolen en bijbehorend wapentuig, met daarbij ook PGP-telefoons. In een groot onderzoek blijken gestolen bolides te zijn klaargezet in garageboxen. Onopvallender auto’s werden ingezet om doelwitten te observeren of om na een liquidatie in over te stappen.

Hier is een onderwereldleger in de weer dat op elk moment kan uitrukken. Of, zoals een van de verdachten het in een onderschept gesprek stelt: ‘Hitman at your service’.

In februari 2016 toont de Amsterdamse hoofdofficier Theo Hofstee zich niettemin opgelucht over het feit dat het in Amsterdam in 2015 betrekkelijk rustig is gebleven. De zes liquidaties hadden volgens hem niets te maken met de in 2012 ontbrande onderwereldvete. “Dat conflict lijkt uitgedoofd,” concludeert hij op een persbijeenkomst op het Amsterdamse stadhuis. Het Parool plaatste daar kanttekeningen bij. De term ‘roze bril’ valt, want buiten de stadsgrenzen tonen dezelfde criminele kampen zich nog altijd genadeloos.

Afgehakt hoofd

Een maand later ligt een afgehakt hoofd voor een waterpijpcafé in Amsterdam-Zuid. Het slachtoffer is een Amsterdammer van 23 jaar, die zelf vrijwel zeker ook een liquidatie heeft gepleegd. Opnieuw is de maatschappelijke ophef groot en opnieuw gaat die verontwaardiging weer liggen. Het is een patroon dat zich na elk exorbitant geweldsincident blijft herhalen, jarenlang.

Is de overheid naïef? Ligt de focus verkeerd? In Amsterdam zijn de misdaadbestrijders en bestuurders lang trots op de Top 600, waarin veelal jonge plegers van high impact crimes (overvallen, straatroven) straf en zorg wordt opgelegd, met de beoogde daling van de ‘recidive’ – het opnieuw misdrijven plegen – als gevolg.

Maar veel belangrijke spelers in de onderwereldvetes – zoals de twintiger wiens afgezaagde hoofd op straat lag – zijn nauwelijks in beeld bij de opsporingsinstanties. Dat komt bijvoorbeeld doordat ze snel zijn opgekomen en andere misdrijven plegen dan de specifieke criminaliteit waarop de Top 600 is gericht. Tot 2019 vallen de drugshandel en het bijbehorende excessieve geweld daar nog buiten.

In april 2016 krijgen de opsporingsdiensten eindelijk de wind in de zeilen. In Canada worden de computerservers van Ennetcom in beslag genomen en gekopiëerd, een onder criminelen populaire PGP-aanbieder. Miljoenen berichten worden ontsleuteld. Wat de criminelen elkaar blijken te hebben geschreven terwijl ze zich onbespied waanden, is ontluisterend. In straattaal, maar glashelder, bespreken ze wie dood moet, hoe ze het doelwit spotten (observeren) en hitten (omleggen). Later worden internationaal ook servers van PGP-aanbieders als Encrochat en Sky ECC neergehaald, met een even verbijsterende oogst.

Nog een klap: de kroongetuige

Ondertussen volgt nog een doorbraak in het door Marokkaanse Nederlanders gedomineerde drugscircuit. In januari 2017 laat Nabil B., een zelfverklaarde regelaar binnen de groep van Taghi, zich oppakken, omdat hij na een mislukte liquidatie klem is komen te zitten. Niet het doelwit, maar een vriend is doodgeschoten, uit een op straat machtige familie ook nog. Hij loopt over naar justitie.

Na lang en moeizaam onderhandelen presenteert het Openbaar Ministerie, niet zonder trots, de kroongetuige, in een strafzaak die later zal uitgroeien tot het enorme Marengoproces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Zes dagen nadien wordt Reduan B., de broer van de kroongetuige, doodgeschoten in Amsterdam-Noord.

Weer golft de verontwaardiging door het land. Opnieuw gaat die weer liggen.

In september 2019 volgt Derk Wiersum. De advocaat van Nabil B. wordt doodgeschoten als hij in zijn elektrische auto naar zijn werk wil vertrekken. Ditmaal is de schokgolf enorm. Minister Ferd Grapperhaus spreekt over een ‘aanslag op de rechtsstaat’. Premier Mark Rutte belooft een dag na de moord: “De strijd tegen de vijand, de georganiseerde criminaliteit, is uiterst complex. Maar die zullen wij winnen.”

Dergelijke retoriek is ook weer te horen na de moord op Peter R. de Vries in juli 2021. “Keihard terugslaan,” roepen politici. Bewindslieden, bestuurders en Kamerleden reizen af naar Italië en Amerika om te kijken hoe de misdaad daar met harde hand wordt bestreden.

In de rechtbanken door heel Nederland staan intussen ongekende aantallen zware criminelen terecht, die zijn gepakt aan de hand van dat onderschepte PGP-berichtenverkeer. Het aantal woningbeschietingen neemt onderwijl toe en bij eenieder die zich professioneel met misdaadbestrijding bezighoudt, leeft het gevoel dat het vechten tegen de bierkaai is. Want ondanks alle inspanningen is de prijs van een kilo cocaïne op straat op dit moment lager dan ooit.