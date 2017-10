Jong Amsterdam: Jade Olieberg

Jade Olieberg (24) was, voordat ze was afgestudeerd, al te zien in Flikken Maastricht, Moordvrouw en Dokter Deen. "Het gaf niet altijd de meeste diepgang, maar zo kon ik heel handig praktijkervaring ­opdoen en een netwerk opbouwen."



Zo speelde ze ook al in het theater en films voordat ze vorig jaar haar diploma haalde aan de Amsterdamse Toneelschool.



Hoewel Jade is afgestudeerd als actrice, heeft ze ­van jongs af aan geschreven. Vooral dichten maakt haar rustig, tijdens haar opleiding ruilde ze haar ­gedichten echter in voor monologen en liedjes, ­gericht op ­toneel. In het tweede en derde jaar kwam de focus helemaal op acteren te liggen.



"Als ik er nu op terugkijk, heb ik het schrijven toen een beetje verwaarloosd. Ik vind juist de combinatie van spelen en schrijven fantastisch." Na haar studie pakte ze het schrijven weer op en werkt nu bij De Tekstsmederij.



Die combinatie bevalt haar wel: "Liefde voor taal komt ook tot zijn recht bij spelen". En als ze dan toch moet kiezen? "Dan spelen."



Na ons gesprek en vlak voor onze deadline belt Jade: "Nee ik wil godverdorie toch niet kiezen; ik wil beide!"



Jade Olieberg, zaterdag 14 oktober, De Ontmoeting, Theater Bellevue 20.30 uur.