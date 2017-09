Jong Amsterdam: designer Debora Dax

Debora Dax (27), afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven richting man en communicatie, is designer en onderzoekt het menselijk gedrag. Of zoals ze het zelf zegt: "Ik richt me op individuele behoeften, sociale banden en collectief gedrag die sociaal gecultiveerd zijn, maar individueel ervaren worden door ons lichaam." Dat dus.



Door middel van haar werk probeert Debora discussies op gang te brengen, interactie te bevorderen tussen mensen en gemeenschappen. "Het is bijzonder om te zien hoe mensen zich uitdrukken. Door een van mijn projecten kwam een jongeman erachter dat hij zichzelf veel zekerder voelde als hij een hoed droeg."



De relatie tussen object en realiteit staat centraal, maar is niet het enige onderwerp dat ze in haar werk aansnijdt. "Eerder heb ik ook taboes benaderd rondom lichaamsbeeld en genderdiversiteit."



Zo werkte ze eerder met educatieve instellingen en was haar werk al te zien tijdens FashionClash en ­Salone del Mobile.



Tijdens Pecha Kucha (een conceptavond met korte, creatieve presentaties van 20 frames van elk 20 ­seconden) zal Debora wederom 'informeren, inspireren én reflecteren'. Let's start the discussions.



Debora Dax

Pecha Kucha

23 september

Volkshotel, Amsterdam