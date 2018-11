Jong Ajax verliest ondanks kansen bij SC Cambuur

Weer ging het voor Ajax mis in een uitduel. De ploeg van Michael Reiziger creëerde kansen, maar wist ze niet te verzilveren.



Na zes minuten scoorde Justin Mathieu namens de thuisploeg. Nadat Cambuur een grote kans op de 2-0 miste, begon Ajax beter te voetballen en kwam een paar keer gevaarlijk in het zestienmetergebied van de tegenstander. Toch bleef het 1-0 tot de rust.



In de zevende minuut na rust kreeg Sven Botman zijn tweede gele kaart en Cambuur een penalty. Mathieu schoot de 2-0 binnen. Ajax deed in de 77e nog wat terug via invaller Noa Lang, die de aansluitingstreffer maakte via een mooi stiftje.



Jurriën Timber maakte zijn debuut voor Jong Ajax, drie weken later dan zijn tweelingbroer Quinten Timber.



Ajax heeft dit seizoen pas één uitduel gewonnen, dat was 10 september bij Jong AZ.