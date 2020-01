Jokt de burgemeester over gevaar Marwan K. voor voetbalclub OFC?

De grote financier van OFC, Marwan K., gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot een jaar celstraf voor witwassen. Beeld Elmer van der Marel

De op papier teruggetreden K. ‘maakt nog steeds de dienst uit bij OFC’, omringt zich met ‘twee tot vier potige bodyguards’ en verplaatst zich in een gepantserde auto, zo liet burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan aanvoeren op een nieuwe zitting dinsdagmiddag. Hij wil het terrein alsnog minstens vier weken sluiten, nadat hem dat door de civiele rechter vrijdagavond was verboden.

De deurwaarder en advocaat hadden namens schuldeiser American Express vorige week vanwege een vordering beslag moeten leggen op de inventaris van OFC. Ze zagen daar vanwege de veiligheidsrisico’s op het laatste moment van af. De creditcardmaatschappij trok de vordering op K. in, zo staat in een aanvullende brief van elf pagina’s, die advocaat Marianne Biezenaar van Oostzaan op basis van politie-informatie had ingebracht.

De advocaten van OFC en de terreinbeheerder beklaagden zich dat die brief ‘wéér’ te laat aan de stukken was toegevoegd, maar vooral dat de daarin betrokken stellingen niet of nauwelijks waren onderbouwd.

‘Een slungel’

De ‘bodyguards’ die bijvoorbeeld op maandag 13 januari met Marwan K. bij de gemeenteraadsvergadering waren, waren zijn zoon (‘een slungel’) en een vriend. Zijn auto is volgens het kentekenbewijs veel lichter dan een gepantserd exemplaar. Op beelden van bewakingscamera’s is bovendien te zien dat K. zondag in zijn eentje ‘honderden meters’ van zijn auto naar het voetbalveld liep waar het eerste elftal alsnog kon spelen.

De advocaat van de gemeente probeerde uit te leggen waarom burgemeester Meerhof vrijdag ineens besloot tot sluiting van alle velden. Dat was echt niet om OFC onder druk te zetten in een langdurig gevecht om ‘transparantie’ over de financiering van de club, zoals de civiele rechter dacht, maar vanwege reële dreiging van geweld bij OFC en ‘intimidatie’ door K.

De melding over American Express was vorige week gekomen bovenop de zeven ogenschijnlijk aan OFC gelinkte incidenten: vijf achtergelaten handgranaten, een beschieting en een brandstichting waardoor twee auto’s verloren zijn gegaan. Hij had donderdagmiddag spoedvergadering gehad met onder anderen de burgemeester van Zaanstad, politie en justitie. Gezamenlijk was besloten dat het onverantwoord was OFC, met ruim 700 leden, nog te laten voetballen gezien alle dreiging.

Oude koeien

Advocaat Biezenaar: “Marwan K. lijkt de oorzaak van die incidenten. Anderen die het op hem hebben gemunt, vormen ook een bedreiging voor de veiligheid als hij op het sportpark is.”

Raadsman Ramon Ridder van OFC klaagde dat ‘de burgemeester de zaak probeert op te blazen’ met ‘een verwijzing naar Pablo Escobar’ notabene. Meerhof had veel lichtere middelen kunnen inzetten, zoals een gebiedsverbod voor Marwan K. om wat te noemen.

Van die zeven incidenten die de politie ‘in navolging van Het Parool’ aan OFC linkt, stammen de recentste van maanden geleden. “Die oude koeien heeft de rechter vrijdag al terug in de sloot gegooid, waar ze horen.”

Ook advocaat Raoul Meester ziet niets in ‘het paardenmiddel’ van sluiting van het hele sportcomplex van vier weken, terwijl de terreinbeheerder ‘zich totáál niet herkent in het beeld van een soort boevenclub’. “De burgemeester heeft met zijn nieuwe stellingen gejokt, dat zeg ik nog netjes, denk ik.”

De KNVB zou OFC zelfs geheel uit alle competities kunnen gooien, waardoor de club onredelijk hard zou worden geraakt.

De rechter beloofde ‘voor het weekend’ uitspraak te doen, ‘misschien woensdag al’.