Johnny O. krijgt 8 jaar cel voor doodrijden motorrijders

De rechtbank oordeelt dat het niet de intentie was van de Johnny O. om de twee motorrijders te doden, maar acht de doodslag wel wettelijk bewezen. Het gebeurt zelden dat iemand wordt vervolgd voor doodslag in het verkeer. O. krijgt 8 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.

Het OM had 8 jaar gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid van 10 jaar geëist. De rechtbank heeft besloten dat O. 4 jaar niet mag rijden.

De advocaat van O., Bart Swier, noemt de uitspraak een keiharde klap. “We hadden veroordeling dood door schuld verwacht, maar geen doodslag. Het was nooit zijn intentie geweest om het stel te doden.” Swier zegt dat ze in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraak. “Mijn cliënt heeft per ongeluk twee bewegingen gemaakt, maar dat vinden we niet terug in het vonnis. We willen van de rechtbank reactie daarop.” Ook de familie van O. is heftig aangedaan door het besluit, laat een goede vriend weten.

De officier van justitie en familie van de slachtoffers willen geen reactie geven.

Verkeersruzie

Op 23 december 2018 reed Johnny O. vanuit Krommenie naar Amsterdam om zijn 15-jarige dochter naar haar moeder te brengen. Tijdens deze rit belandde hij met twee motorrijders in een verkeersruzie, waarna hij op ze inreed. Motorrijder Ronald Dooper (44) en zijn bijrijder Selena Jans (34), die op weg waren van de woning van Dooper uit Wormerveer naar de woning van Jans in Amsterdam, overleden ter plekke.

Ronald Dooper en Selena Jans. Beeld Privécollectie

Op camerabeelden is te zien dat de Johnny O. voorafgaand van het fatale ongeluk bij het Coenplein van rechts werd ingehaald door de motor. O.’s advocaat verklaarde tijdens de vorige zitting dat zijn cliënt schrok van de inhaalactie, daardoor op zijn rem trapte en door het natte wegdek naar links uitweek. Op de beelden is te zien dat O. de vangrail licht raakt en de koplamp wordt beschadigd.

De motorrijders reden door, waarna O. besloot achter ze aan te gaan. Hij zei tegen zijn dochter dat zij het kenteken van de motor moest noteren. Op de camerabeelden is nog te zien dat hij dicht naast de motor rijdt en hen bijna van de weg afdrukt. Zijn dochter verklaarde dat zij vanuit het raampje naar de motorrijders riep dat ze moesten stoppen.

In reactie daarop maakte de motorrijder Dooper een trappende en slaande beweging naar de auto, waarbij hij de buitenspiegel raakte. De auto en motor reden hier met een snelheid van 110 kilometer per uur.

Geen camerabeelden

Van de aanrijding zelf zijn geen camerabeelden. Drie automobilisten die het ongeluk zagen gebeuren, verklaarden dat O. twee keer op de motorrijders inreed. Zij denken dat het ongeval opzettelijk is veroorzaakt. Ook de dochter van O. verklaarde dat haar vader met opzet op het stel inreed.

O. heeft dat zelf steeds ontkend. “Misschien stuurde ik naar rechts, omdat ik naar mijn dochter keek die naast me zat en helemaal uit haar plaat ging.”

Sinds het ongeluk zit O. vast. Zijn advocaat, Bart Swier, verklaarde eerder dat het slecht met zijn cliënt gaat. “Hij is heel somber en depressief. Het was niet zijn bedoeling dat de motorrijders te raken.” O. ziet zijn dochter ook niet meer. Zij heeft een contactverbod aangevraagd, wil O.’s achternaam niet meer dragen en ook niet meer onder zijn gezag vallen. Ze verwijt haar vader nog steeds dat hij expres op de motorrijders inreed. “Het is een ongekend persoonlijk drama. Ook voor hem,” zegt Swier.