John van den Heuvel voert Sonja Holleeder op in documentaire

Sonja Holleeder spreekt voor het eerst voor de camera over haar echtgenoot Cor van Hout, de voormalige compagnon van haar broer die in januari 2003 vermoord werd in Amstelveen. Die liquidatie is één van de vijf liquidaties waarvoor Willem Holleeder sinds februari vorig jaar terechtstaat.



Sonja Holleeder pleit - onherkenbaar in beeld gebracht - in de documentaire voor een levenslange celstraf voor haar broer. Ook April van der Bijl - wiens vader Thomas in 2006 werd doodgeschoten, komt aan het woord. Net als Ferry de Kok, wiens goede vriend John Mieremet in 2005 werd vermoord in Thailand. De Kok was erbij toen de crimineel Mieremet op straat werd geliquideerd.



Overtuigd

Van der Bijl, De Kok en Sonja Holleeder zijn alledrie overtuigd van de betrokkenheid van Holleeder bij de moorden. Van den Heuvel vertelt op zijn beurt waarom hij denkt dat Holleeder opdracht gaf voor de gewelddadige inbraak bij hem thuis. Holleeders andere zus Astrid heeft daarover ook getuigd tegen justitie.