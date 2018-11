John van den Heuvel niet in studio RTL Boulevard vanwege dreiging

Dit is precies wat criminelen beogen John van den Heuvel

Nederlaag journalistiek

De misdaadjournalist hoopt dat de maatregel van korte duur is. "Dit is precies wat criminelen beogen. Dit is een nederlaag voor degenen die in woord belijden dat journalisten hun werk moeten kunnen doen. Het is ook een nederlaag voor de journalistiek."



Over details van de dreiging wil de journalist noch de overheid mededelingen doen.



Overigens is Van den Heuvel zeer te spreken over de wijze waarop de DKDB hem nu al bijna een jaar voortdurend beveiligt. "De DKDB doet echt wat het kan en legt er veel eer in me mijn werk te laten doen. Des te vervelender is het dat ik nu toch op deze manier beperkt word in mijn functioneren."



De woordvoerder van 'de driehoek' wil maar summier reageren. "Vanwege een dreiging kan Van den Heuvel niet fysiek aanwezig zijn. Dit is door de driehoek van Amsterdam besloten en voor de uitvoering hiervan is overleg gevoerd met RTL en Van den Heuvel."



Burgemeester Halsema benadrukt dat de driehoek de beslissing 'met de grootst mogelijke tegenzin heeft genomen', maar dat 'de risico's voor de Amsterdamse bevolking te groot zouden zijn' als niet was ingegrepen.



Lees ook: Journalisten vaker bedreigd, maar 'bang' voor aangifte en Onderzoek naar bedreiging John van den Heuvel