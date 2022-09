John Leerdam en Peggy Brandon aangesteld als kwartiermakers nationaal slavernijmuseum

Beeld Getty Images

De aanstelling van de twee, na een openbare wervingsprocedure, komt vanuit de gemeente Amsterdam samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. John Leerdam wordt de maatschappelijk kwartiermaker: voor die functie was de gemeente op zoek naar een ‘verbinder met een breed netwerk binnen de gemeenschappen van nazaten, met kennis van de geschiedenis van de slavernij en de doorwerking ervan’. Voorheen was Leerdam Tweede Kamerlid voor de PvdA, tegenwoordig is hij adviseur en commissielid bij de Amsterdamse Kunstraad, artistiek- en projectleider van de Black Achievement Month en directeur van Stichting Julius Leeft!.

Peggy Brandon is aangetrokken als museaal kwartiermaker; de gemeente zocht hiervoor naar iemand ‘met ervaring en een visie op het tot stand brengen van een museum en tentoonstellingen’. Brandon was lid van de stadsdeelraad Oud-West voor D66 en was daarnaast betrokken bij de realisatie van het nieuwe Museum voor Volkenkunde in Leiden. Tegenwoordig is ze voorzitter van zowel de Raad van Toezicht bij stichting Musea Bekennen Kleur en van de bis-commissie Jeugdpodiumkunsten van de Raad voor Cultuur.

Medio 2023 definitief besluit

Samen gaan Leerdam en Brandon een blauwdruk maken dat mede de basis moet vormen voor het definitieve besluit in 2023 over de realisatie en de bouw van het museum. Medio 2023 zullen het ministerie van OCW en de gemeente Amsterdam definitief besluiten over het nationaal slavernijmuseum. Op dit moment is nog onduidelijk waar in Amsterdam het museum moet komen: eerder lichtte deze krant negen potentiële locaties uit.

Wethouder Touria Meliani (Inclusie en Anti-discriminatie en Kunst en Cultuur) benadrukt het belang van de volgende stap naar het nieuwe museum. “De maatschappelijke behoefte aan een museum over het slavernijverleden is groot. Er is behoefte aan erkenning van en informatie over deze gedeelde geschiedenis. Met deze aanstelling komen we in de volgende fase van de ontwikkeling van het nationaal slavernijmuseum.” Zij spreekt het volste vertrouwen uit in de gekozen kwartiermakers.

Structurele aandacht voor het slavernijverleden

Sinds 2017 staat het nationaal slavernijmuseum op de agenda van de gemeenteraad. Toenmalige raadsleden Simion Blom (GroenLinks), Nelly Duijndam (SP) en Sofyan Mbarki (PvdA, tegenwoordig wethouder Economische Zaken) dienden een voorstel in waarin zij stelden dat het college van B&W, in samenwerking met het Rijk, tot een ‘nationale museale voorziening over de Nederlandse slavernij’ moest komen. Zij zagen het museum als ‘manier om te komen tot de waarheid, verzoening, eenheid en de strijd tegen racisme’.

Het bewustzijn in de Amsterdamse gemeentepolitiek over de schaal, de duur en de betrokkenheid van de stad Amsterdam bij het Nederlandse slavernijverleden groeide door de bundel De slavernij is Oost en West uit 2020. Uit de studie bleek dat tientallen Amsterdamse bestuurders betrokken waren bij de handel in tot slaaf gemaakten: zij hadden zitting in de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie, en investeerden vaak ook privé in slavenschepen en plantages. Naar aanleiding van deze publicatie bood burgemeester Halsema op 1 juli 2021 namens de stad officiële excuses aan voor het slavernijverleden.

In november 2021 brachten de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad een gezamenlijk advies uit voor het nieuwe slavernijmuseum. ‘De raden zien een duidelijke noodzaak voor het museum als belangrijke aanvulling op het museale landschap in Nederland. Er is momenteel geen enkel museum dat permanent, structureel en substantieel aandacht besteedt aan het Nederlandse koloniale slavernijverleden,’ aldus het rapport. De gezamenlijke adviescommissie werd voorgezeten door Franc Weerwind, de huidige minister van Rechtsbescherming, die tijdens Keti Koti indruk maakte met zijn herdenkingstoespraak.

It’s been a long time coming

But I know

A change is gonna come



Lees mijn hele speech van de Nationale Herdenking Slavernijverleden hier terug: https://t.co/zEU7Kg9ZOH #KetiKoti pic.twitter.com/2VstyFEfHP — Franc Weerwind (@ministervRB) 1 juli 2022

‘Hier ligt de kans om iets unieks op te bouwen, niet gehinderd door bestaande structuren, collecties of dogma’s, een bestaand gebouw of museaal concept,’ stelde het adviesrapport. Het is de taak van Leerdam en Brandon om die verwachtingen in een museum om te zetten.