Johan Fretz wint Boekhandelsprijs 2019

Dat maakte Boekhandel Scheltema donderdag bekend. Onder de paramariboom won met ruime meerderheid van stemmen. De goede zoon (Rob van Essen), Gebrek is een groot woord (Nina Polak) en Drift (Bregje Hofstede) eindigden op plaats twee, drie en vier.



Johan Fretz (1985) studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie en is schrijver en theatermaker. Daarnaast is hij columnist van Het Parool. In 2012 debuteerde hij met het spraakmakende Fretz 2025.



Herkenning

In Onder de paramariboom reist hoofdpersonage Johannes Fretz - Nederlander van gemengd bloed - met zijn moeder naar haar geboorteland Suriname. Daar wordt duidelijk dat het land veel meer herkenning in hem oproept dan hij vooraf voor mogelijk had gehouden.



De Boekhandelsprijs werd voor vijfde keer uitgereikt, vorige winnaars waren Jaap Robben, Alex Boogers, Lize Spit en Murat Isik.