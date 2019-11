Johan Cruyff Foundation eist verbod op biografie

De Johan Cruyff Foundation eist een verbod op het verschijnen van de biografie van Johan Cruijff van Auke Kok.

Advocaat Thijs van Aerde van kantoor Houthoff zegt namens de Foundation dat een verbod de inzet zal zijn van het kort geding dat vrijdagmiddag dient in de rechtbank van Amsterdam. Aanleiding is de beschuldiging dat Johan Cruijff jarenlang 1 miljoen euro van de Foundation ontving voor het gebruik van zijn naam en beeld.

Donderdag gaf de organisatie een verklaring uit waarin dat ‘volstrekte onzin’ werd genoemd. ‘De Cruyff Foundation heeft nimmer dergelijke betalingen gedaan aan Johan Cruijff. Er is altijd een strikte scheiding geweest tussen de financiën van de Cruyff Foundation en de privé-activiteiten van Johan. De Cruyff Foundation is altijd transparant over de inkomsten en de uitgaven. Alle fondsen van de Cruyff Foundation worden te allen tijde ingezet voor de missie om kinderen in beweging te brengen.’

Kok zegt zich te baseren op drie goed ingevoerde bronnen. In De Volkskrant van vrijdag zegt hij niet te weten hoe de geldstroom loopt. “Het ging in elk geval niet via de Nederlandse foundation. Waarschijnlijk kreeg hij het via de Spaanse foundation.”

Advocaat Van Aerde wil niet zeggen of de foundation ook genoegen zou nemen met een inlegvel in het boek over de kwestie, een oplossing waar in soortgelijke zaken wel vaker voor wordt gekozen.