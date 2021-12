Johan Cruijff geëerd met gedenkteken in ‘zijn’ Betondorp

Het beeld is onder meer gebouwd met klinkers die ook zijn gebruikt voor de herbestrating van de Brink. Beeld Sophie Saddington

Het gedenkteken is een sokkel met daarop het nummer 14 en de initialen ‘J’ en ‘C’ aan de zijkanten. Bovenop staat een zwarte voetbalschoen met witte zijstrepen, gelijk aan Cruijffs Pumaschoen. Het kunstwerk, ontworpen door Steffen Maas, bestaat onder andere uit de klinkers die ook zijn gebruikt voor de herbestrating van de Brink.

De feestelijke onthulling zou woensdag plaatsvinden, maar door corona is deze uitgesteld.

Cruijff woonde in Betondorp vanaf zijn geboorte in 1947 in de Akkerstraat en later in de Weidestraat. Vanuit daar fietste ‘het Orakel van Betondorp’ naar het nabijgelegen stadion De Meer, de toenmalige thuishaven van Ajax. Hij verliet de wijk in 1968 toen hij trouwde met Danny Coster.

De oud-voetballer en -trainer overleed in 2016 op 68-jarige leeftijd. In 2017 werd een grote muurschildering van Cruijff onthuld in Park de Meer, waar vroeger stadion De Meer stond. “De bewoners in Betondorp zeiden: wij willen ook wat voor Johan! Hij is tenslotte hier opgegroeid,” vertelt Janny Leenders (86) van Buurtbeheer Betondorp. Ze is een van de initiatiefnemers van het gedenkteken. “Toen zijn we vorig jaar handtekeningen gaan verzamelen. Binnen een dag hadden we de lijsten vol.”

Stadsdeel Oost maakte vervolgens werk van het monument. “Cruijff hoort zo erg bij Betondorp, dat moeten we koesteren. Dus ik was al snel eens met het idee van de bewoners,” zegt stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter.

“De familie vindt het vooral heel bijzonder dat dit vanuit de bewoners van Betondorp is ontstaan,” zegt Carole Thate, woordvoerder van de familie Cruijff. “Heel mooi dat Johan op deze manier wordt geëerd in zijn geboortewijk.”