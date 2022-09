Johan Cruijff Arena wil 66.000 euro van vuurwerkbomgooier, discussie over letsel bij agenten

De verdachte zou een mortierbom af hebben laten gaan bij één van de ingangen van de Johan Cruijff Arena. Beeld NurPhoto via Getty Images

De 24-jarige Amsterdammer Sohaib L. uit Noord zou op 15 maart van dit jaar, rondom de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Benfica, een mortierbom af hebben laten gaan bij één van de ingangen van de Johan Cruijff Arena.

Dinsdagochtend verscheen hij voor de strafrechter in Amsterdam-Zuid. Hij wordt verdacht van poging tot moord op tien politieagenten en beveiligers. Sinds twee weken is hij op vrije voeten, maar hij heeft nog altijd een locatieverbod voor de Arena rondom Ajax-wedstrijden.

De Johan Cruijff Arena wil 66.000 euro aan schadevergoeding van de verdachte. Dat verzoek is echter pas gisteren binnengekomen; ter zitting hoort Sohaib L. voor het eerst van de claim. “Waarom moet dat zo laat?” vraagt advocaat Admiraal zich af. “Wij zijn toch allemaal professionele partijen?”

Festivalgangers

Sohaib L. wordt ook verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan vijf politieagenten die tinnitus zouden hebben overgehouden aan de bom. Daar ontstaat dinsdagochtend discussie over, waardoor de inhoudelijke behandeling van de zaak vertraging oploopt.

"Qua daderschap is deze zaak niet zo ingewikkeld,” zegt advocaat Alexander Admiraal, “maar medisch ligt dat anders.” Hij wijst erop dat enkel de bedrijfsarts naar de tinnitus bij de politieagenten gekeken zou hebben, en niet een kno-arts.

Admiraal wil de vijf agenten als getuige horen in de zaak, omdat hij betwist dat het afgaan van de bom heeft geleid tot de gehoorschade. “Ik wil ze vragen of ze niet toevallig festivalgangers zijn die vooraan staan in de golden circle bij de speakers.”

Hersenstichting

De officier van justitie reageert: “Tinnitus hoeft niet te worden vastgesteld door een kno-arts.” Vervolgens leest Admiraal een passage van de website van de Hersenstichting voor die het tegenovergestelde zegt.

De Amsterdamse rechter hoeft de agenten niet te horen, maar wil wel een medisch deskundige bij de zaak betrekken. De inhoudelijke behandeling wordt voorlopig gestaakt; binnen twee weken gaat de zaak naar de rechter-commissaris.