Johan Cruijff Arena begint vestiging in India

Beeld Mats Van Soolingen

In en om de Arena wordt al op grote schaal beproefd hoe technologie kan worden gebruikt om onder meer de veiligheid van stadionbezoekers te vergroten, de fanbeleving te verbeteren, grote bezoekersstromen in goede banen kunnen worden geleid en duurzaamheid bevorderd. Zo is samen met bedrijven, gemeente en stadion de Arena omgetoverd in de grootste ‘batterij’ van de stad, waarin zonne-energie wordt opgeslagen.

“Omdat we als Arena steeds volwassener worden op het gebied van innovatie kunnen we ook anderen op dat gebied adviseren” zegt,” zegt Sander van Stiphout, Arenadirecteur internationale betrekkingen. “We kunnen zo ook in de Arena en de directe omgeving kijken of we nieuwe diensten kunnen ontwikkelen. Met de mogelijkheid dat als iets in zo’n beperkte omgeving succesvol is, dat ook in een grote stad kan zijn.”

Partners

Het stadion werkt onder meer al samen met KPN, Microsoft, BAM, KPMG en de gemeente Amsterdam. Je kunt beter lessen leren in een beperkte omgeving en dat dan uitrollen in een stad. Dat vinden onze partners heel belangrijk, ook omdat ze zo onderling contact kunnen leggen. Die opzet leent zich goed voor andere plekken.

“In India denk je meer aan een universiteitscampus of bedrijvencampus, waarbij je de uitdagingen van zo’n microstad het hoofd kunt bieden.” De opzet zal afwijken van die in Amsterdam. “In India liggen de uitdagingen weer anders. Gezondheid en hygiëne is daar een groot thema, waarvoor oplossingen gevonden moeten worden.

Stadslaboratoria

“We beginnen met een universiteitscampus in Hyderabad. We krijgen er een laboratorium en kantoren waar partners kunnen samenwerken. We zijn nu bezig de organisatie op te zetten. We zullen dat anderhalf jaar begeleiden, maar daarna blijven we er op de achtergrond wel ook bij betrokken.”

Daarna kunnen op meer plekken in het land zulke stadslaboratoria worden opgezet. “Ze hebben 100 steden aangemerkt als smart city. Met deze opzet kunnen we veel gerichter oplossingen zoeken en vinden voor elk van die steden. Wij werken samen met hun ministeries van ICT en Stedelijk ontwikkeling, om ook kleinere bedrijven toegang te geven tot zulke ontwikkelingen. Voor MKB bedrijven, zowel uit India als uit het buitenland is die stap vaak te groot.”

Leerzame wisselwerking

Ook de Arena-organisatie profiteert hier volgens Van Stiphout van. “We komen hierdoor met veel partijen in contact die ook hun weg van India naar Nederland kunnen vinden. Daarvoor is het nu te vroeg, maar wij leren heel veel van dit soort organisaties, ook voor onszelf.”

Daarnaast is de Johan Cruijff Arena in India actief als adviseur. “We zijn als operationeel adviseur betrokken bij de ontwikkeling van een cricketstadion bij Delhi. We bouwen niet en ontwerpen niet, maar zorgen er voor dat wat er komt financiële gezond kan worden neergezet. Dat stadion wordt mede gefinancierd vanuit het vastgoed dat eromheen komt, een beetje vergelijkbaar met wat er in Amsterdam is gebeurd.” Eerder was de Johan Cruijff Arena betrokken bij de ontwikkeling van WK-stadions Brazilië en Rusland en nu in Qatar.