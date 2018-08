Johan Cruijff Arena begint mbo-opleiding

De mbo-studenten worden intern bij de Johan Cruijff Arena opgeleid op het gebied van facility management. Drie dagen per week draaien ze mee in het bedrijf, één dag is er voor projecten, de vierde dag zitten ze in de schoolbanken voor Engels, Nederlands en rekenen.



Het initiatief valt onder het House of Hospitality, een samenwerking van het bedrijfsleven, gemeente en het mbo om gerichter studenten op te leiden voor beroepen waar veel vraag naar is. Onder meer in restaurant Het Amsterdamse Proef­lokaal in Zuid bestaat deze constructie al.



Volgens Hidde Salverda van de Johan Cruijff Arena is het puur toeval dat het aantal studenten van de eerste groep samenvalt met Cruijffs rugnummer 14 bij Ajax. "Er was plek voor meer, dus het is een grappige samenloop van omstandigheden."



School en bedrijf ineen

Het is de eerste hybride opleiding facility management in het land, zegt hij. Een nieuwe vorm van opleiden tussen de beroepsopleidende leerweg (bo) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in. Bol-opleidingen zijn de klassieke studies op het mbo waarbij studenten vooral in de schoolbanken zitten en daarnaast stage lopen.



Bbl-opleidingen vinden juist plaats in bedrijven. Studenten hebben dan een contract, werken vier dagen in de week in het bedrijf en gaan een dag naar school. In Nederland volgt 78 procent een bol en 22 procent een bbl-traject.