‘Joden, Joden’: Waarom halen Ajacieden, maar ook antivaxers, en andere activisten de Joden er zo vaak bij?

Tijdens protesen, zoals hier tegen de coronamaatregelen, zijn regelmatig Jodensterren te zien. Beeld ANP / Guus Schoonewille

Ruim twintig jaar geleden woonde Wertheim (52), directeur van het Menasseh ben Israel Instituut voor Joodse Studies, een wedstrijd van Ajax bij en hoorde de tegenpartij ‘Joooden, Joooden’ scanderen. Een bevreemdend gevoel in de Amsterdam Arena liet hem niet meer los.

Datzelfde gevoel kreeg hij opnieuw in de zomer van 2021 toen een groep antivaxers tijdens de coronademonstraties Jodensterren op de borst droeg. Sommigen waren gehuld in kleding met streepjes naar de gevangeniskleding uit de concentratiekampen, anderen hadden leuzen als ‘Vaccinatie macht frei’ - naar de tekst ‘Arbeit macht frei’ boven het hek van Auschwitz – en ‘Wie wordt de nieuwe Anne Frank?’ op borden gekalkt.

Ook binnen de zwarte gemeenschap, in politieke debatten en tijdens kerkdiensten, zo bespeurde hij, werden de Joden en Joodse onderwerpen aangehaald. Wertheim ging op onderzoek, dompelde zich onder in subculturen en sprak met activisten van verschillende bewegingen, voetbalsupporters, kerkgangers en politici. Zijn constatering: de neiging Joden erbij te halen, lijkt diep ingebakken in de Nederlandse cultuur.

Uw boek Waar gaat het over als het over Joden gaat? begint bij de Ajaxwedstrijd in de Arena waar ‘Joden, Joden’ werd gescandeerd. Was dit de aanleiding voor uw onderzoek?

“Die vervreemding weet ik nog goed. De voetbalfans van de tegenpartij hadden het over mij en toch niet. Ik wilde begrijpen waarom Ajaxsupporters door de spreekkoren worden uitgejouwd als ‘Joden’, de woorden ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ worden geschreeuwd en waarom in de Kuip wordt gezongen ‘Wie niet springt, die is een Jood.’”

En?

“Het is best plat. Ajacieden identificeren zich met Joden. Het is voor hen meer dan een geuzennaam. Zij kweken zo saamhorigheid en identificeren zich met Israël dat omringd is door vijanden en toch standhoudt. Het gaat niet dieper dan dit, uitzonderingen daargelaten natuurlijk.”

“De tegenpartij richt zich door die identificatie op zijn beurt tegen ‘de Joden’. En dat dat gevoeligheid oplevert, daar zijn ze niet mee bezig. Weinig opmerkingen van supporters van de tegenpartij zijn gericht aan ‘echte’ Joden. Een voetbalwedstrijd is ‘wij’ tegen ‘zij’.”

Het heeft in uw ogen niets met antisemitisme te maken?

“Het stimuleert wel antisemitisme. Door Ajacieden ‘vuile Joden’ te noemen haal je het taboe ervan af om zo te gaan schelden. De stap wordt minder groot om een Jood ook zo te bejegenen. Een deel van de supporters beseft dat ook. Er zijn vakken die er niet aan meedoen. Maar het is bovenal gericht tegen Ajax, tegen de vijand. Het gaat niet om haat tegen de Joden. Voetballer Steven Berghuis, die vorig jaar Feyenoord inruilde voor Ajax, werd voor zowel ‘vieze vuile kankerjood’ als ‘NSB’er’ uitgemaakt.”

In de inleiding van uw boek kaart u meteen aan dat u zich niet uitlaat of er sprake is van antisemitisme in de subculturen? Waarom niet?

“Ik wil voor dit boek niet onderzoeken of er sprake is van antisemitisme. Daar is al genoeg over geschreven. Ik probeer het fenomeen om overal Joden bij te halen door verschillende subculturen te begrijpen.”

Willem Engel, oprichter van actiegroep Viruswaarheid, legde u uit dat het coronabeleid als doel heeft mensen met gentherapie te domesticeren. Hij haalde de Joods-Hongaarse zakenman Georges Soros, die als boeman wordt gebruikt door antisemieten en Henry Kissinger (ook Joods), voormalig minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten, erbij. U vindt het moeilijk te beoordelen of antisemitisme een rol speelt bij deze complottheorieën, ‘al lijkt het u niet onwaarschijnlijk’, schrijft u wel.

“Ik zag hoe de pers bij coronademonstraties voornamelijk schreef over de Jodensterren, gevangeniskledij en de leuzen, terwijl de antivaxers theorieën aanhangen die veel erger en zelfs gevaarlijk zijn. Ze zien de vaccinaties als een middel om het volk eronder te houden en om chips in te brengen.”

“Ik wil hen niet langs de meetlat leggen. Ik wil, nogmaals, begrijpen waarom ze de Joden erbij halen. De antivaxers voelen zich niet gezien. De Joden zijn een manier om zich te positioneren en zo hun waarheid te laten zien.”

U sprak ook met mensen uit de zwarte gemeenschap, onder wie Perez Jong Loy die het zwarte leed zwaarder afschilderde dan het Joodse leed. Hij zei: ‘Joden mochten hun namen en geloof houden en werden dus niet gedehumaniseerd. Wij werden gebrandmerkt, dat is nog erger dan de nummers die werden getatoeëerd.’ Wat zei u daarop?

“De verleiding om over dergelijke uitspraken iets te zeggen, is altijd aanwezig. Maar als ik mijn mond houd, hoor ik meer. Ik ben weleens in een discussie beland maar dan kreeg ik geen antwoorden waarnaar ik op zoek was.”

“Het is misschien ook mijn karakter. Ik ben nieuwsgierig en wil weten wat al die groepen denken en waarom ze de Joden er steeds bij halen. Zelf voel ik me geen slachtoffer. Ik leid een bevoorrecht leven. Bovendien vind ik dat mensen te weinig hun best doen om de ander te begrijpen.”

Sommige incidenten kregen veel aandacht in de media, schrijft u, met als voorbeelden het dikwijls belaagde koosjere restaurant HaCarmel, het voetballen met kransen door moslimjongeren na de Dodenherdenking en het niet meer op straat durven dragen van keppels. Uit het door u geciteerde onderzoek van de Anne Frank Stichting en het Verwey-Jonkerinstituut blijkt dat één op de 12 moslimjongeren ‘niet zo positief is’ over Joden. Die cijfers nuanceren de paniek in sommige media, schrijft u.

“Soms wordt er dan een sfeer geschetst alsof we in de jaren dertig zitten. De incidenten over HaCarmel werden beschreven alsof er een golf van antisemitisme over Nederland ging. Er werd meteen een politieke discussie aan gekoppeld. Antisemitisme moet je duiden. Dergelijke cijfers nuanceren het alarmisme in sommige media.

In Israël waar ik studeerde, vroegen ze me hoe erg het antisemitisme in Nederland is. Ik heb daar zelf geen ervaringen mee. Op de Utrechtse Heuvelrug waar ik ben opgegroeid waren Joden iets exotisch. Heel af en toe maakte ik iets mee.”

Wat is de boodschap van uw boek?

“Joden spelen een fundamentele rol voor de identiteit van alle groepen. Ze profileren zich via onderwerpen die iets met Joden te maken hebben. Voor iedere groep geldt: Waar mensen op zoek zijn naar een plek in de maatschappij, vormen Joden een ankerpunt.”

Het boek ‘Waar gaat het over als het over Joden gaat?’ van David Wertheim, Uitgeverij De Bezige Bij, kost 22,99.