Job Cohen: 'Mensen moeten zelfstandig kunnen beslissen over het levenseinde'

Hij volgt Margo Andriessen op die de laatste acht jaar voorzitter was van de bijna 167.000 leden tellende vereniging, die in 1973 werd opgericht. Tijdens haar voorzitterschap groeide het aantal leden en werd de Levenseindekliniek opgericht.



Waarom wilde u voorzitter worden?

"Ik heb er zelf nooit een seconde aan gedacht. Ik werd benaderd. Het is een belangrijk onderwerp. Als je ouder wordt, ga je over dit soort zaken nadenken. Ik vind dat mensen zelfstandig moeten kunnen beslissen over het levenseinde. Daar moet je goed over nadenken."



Hoe kunt u uw steentje bijdragen?

"De twee terreinen die ik belangrijk vind, is steun geven aan de leden rond de problematiek aan het levenseinde en lobbyen richting de politiek. Er zijn nog wel wat vragen te stellen. Over de uitspraak in de zaak Heringa (die begin dit jaar schuldig werd bevonden omdat hij zijn 99-jarige moeder in 2008 hielp bij zelfdoding en zes maanden voorwaardelijke celstraf kreeg, red.), valt veel te zeggen. Er is in die zin veel werk te doen. Maar ik moet me eerst nog even goed inlezen."



Het aantal euthanasieverzoeken stijgt sinds de oprichting van de Levenseindekliniek in 2012. In 2016 kreeg de kliniek 1800 hulpvragen en in 2017 rond de 2500. Het aantal keren dat het verzoek tot euthanasie leidde, steeg ook. De vereniging groeit gestaag. Het taboe op euthanasie verdwijnt, zei een bestuurder van de kliniek. Gaat het de goede kant op?

"De groei van de vereniging is heel belangrijk. Hoe meer leden, hoe meer stem. De leeftijd van onze leden is gemiddeld hoog. Ik begrijp dat. Maar ook mensen die hun ouders op hoge leeftijd verzorgen, denken erover na. In het geval van dementie is het helemaal een razend ingewikkelde problematiek. Maar of het taboe aan het verdwijnen is, weet ik nog niet. Ik denk dat het een opgave is van de vereniging om te laten zien dat mensen zelfstandig moeten kunnen beslissen over het levenseinde."



Wat biedt de NVVE een lid?

"Een lid kan een bijdrage leveren aan het uitdragen van onze boodschap. We zijn bovendien een klankbord voor hen. Onze consulenten kunnen advies geven over euthanasie en hulp bij zelfdoding. De vereniging verstrekt wilsverklaringen. Hoe meer leden, hoe meer macht we hebben."



Hoe staat u er persoonlijk in?

"Als het lijden ondraaglijk wordt en dit niet meer ophoudt, dan kom ik in aanmerking voor euthanasie. Ik heb lang geleden al een euthanasieverklaring ondertekend. Al minstens meer dan 25 jaar terug. Mijn vader had al zo'n verklaring. 'Ik heb een heel laag lidmaatschapsnummer,' zei hij altijd."