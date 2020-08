Job (11) wil zijn gestolen voetbalplaatjes terug: ‘Met mijn eigen zakgeld gekocht’

De gestolen rugzak van Job (11) zat vol voetbalplaatjes. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Zondag werd zijn rugzak in het Rembrandtpark gestolen. Over de rugzak lijkt Job niet al te veel in te zitten, maar over de voetbalplaatjes des te meer. ‘Daar heb ik meer dan drie jaar heel hard voor gespaard,’ schrijft hij. De dief hoeft niet bang te zijn voor de reactie van Job, die belooft in de brief namelijk niet boos te worden. ‘Ik wil ze alleen heel, heel, heel erg graag terug!’

Job heeft al veel lieve reacties gekregen en is daar erg blij mee, vertelt hij. “Ik dacht dat het wel klein zou blijven.” Na het verlies van zijn voetbalplaatjes - allemaal gekocht met zijn eigen zakgeld - wilde hij iets doen om de dader op te sporen. Dat werd een brief naar de krant. “Daarom heb ik er ook bijgezet dat ik niet boos zou worden, anders zou de dief misschien niet durven.” Toch heeft hij nog niets van de dief vernomen.

Mocht de dader zich alsnog melden, dan zal Job hem wel even vertellen dat het niet oké is om van een kind te stelen. “De dief vond wat er in de tas zat misschien niet waardevol en heeft hem daarom weggegooid, maar voor mij is het heel veel waard. Ik heb daar veel geld aan besteed!”

Stuur voetbalplaatjes in

Op twitter sporen mensen elkaar aan om voetbalplaatjes in te sturen naar Het Parool zodat ze bij Job terechtkomen. De redactie van Het Parool heeft het aanbod aan Job voorgelegd, die daar graag op in gaat. Wel een belangrijke toevoeging: het gaat specifiek om voetbalplaatjes van de Intertoys, niet die van Albert Heijn.

Het Parool

tav Job Thijssen

Postbus 443

1000 AK Amsterdam

Heb je er nog een paar over thuis? Geef de postmedewerker van Het Parool een zware dag morgen en maak Job blij: Het Parool, t.a.v. Job Thijssen, Postbus 433, 1000 AK Amsterdam. https://t.co/zmken0ygWO — Rutger M. de Quay (@rutger_) 10 augustus 2020