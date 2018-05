JIT: 'Buk-installatie was van Russisch leger'

Dat blijkt donderdag tijdens de presentatie van tussentijdse onderzoeksresultaten.



Van de Buk-raket die het toestel fataal werd, is een soort vingerafdruk gemaakt, meldt hoofd van de Nationale Recherche en onderdeel van het Joint Investigation Team Wilbert Paulissen. Daaruit is duidelijk geworden dat de raket bezit was van de 53e 'anti aircraft missile brigade' van het Russische leger in Koersk.



Paulissen zei erbij dat het onderzoekscollectief Bellingcat al eerder tot dezelfde conclusie was gekomen.



Vier vragen

JIT wil meer informatie over de 53e brigade van het Russische leger en vraagt mensen die meer weten, zich te melden.



Het onderzoeksteam dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt, heeft vier vragen:



1. Wie maakte deel uit van de bemanning?

2. Met welke instructie ging die bemanning op pad op de dag van de crash?

3. Wie was verantwoordelijk?

4. En wie heeft meer informatie over procedures en verantwoordelijkheden binnen de brigade?



Het onderzoeksteam hoopt op reacties van mensen die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij het gebruik van de Buk-lanceerinstallatie.



De 53e luchtafweerraketbrigade ontstond in 1967 in Armenië uit een luchtafweerregiment. Kort na de oprichting werd de brigade overgeplaatst naar de DDR (het toenmalige Oost-Duitsland) en maakte daar gedurende de Koude Oorlog deel uit van de GSSD, de Groep van Sovjetstrijdkrachten in Duitsland.



Nadat de sovjettroepen zich in 1992 uit Duitsland hadden teruggetrokken, verhuisde de brigade naar Koersk, op zo'n 100 kilometer van de Oekraïense grens.



Reactie Blok

De conclusie van het internationaal onderzoeksteam dat vlucht MH17 is neergehaald door een Buk-raket afkomstig van een Russische militaire eenheid is een "ernstige constatering", laat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) weten.



"Het is van groot belang dat er nu opnieuw meer duidelijkheid is over het neerhalen van vlucht MH17, vooral voor de nabestaanden. Een belangrijk stuk van de puzzel is gelegd. Ik ben zeer onder de indruk van het vergaarde bewijs en heb veel respect voor het werk van het Openbaar Ministerie, de politie en de partners van het Joint Investigation Team (JIT). Dit is een ernstige constatering. Het kabinet bespreekt de bevindingen van het JIT morgen in de ministerraad," aldus Blok in een korte reactie.



Verdachten voor de rechter

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.



In het JIT werken Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne nauw samen. Het doel van het onderzoeksteam is te achterhalen waarom het toestel werd neergehaald en de verdachten voor de rechter te brengen.



-> Een ode aan de Amsterdammers die stierven bij ramp MH17