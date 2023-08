Jimmy Schepers (2002-2023) was de sfeermaker die alle vrienden bij elkaar bracht – tot hij tegen de verkeerde aanliep op Solid Grooves

Jimmy Schepers was in zijn vriendengroep en de tapasbar van zijn ouders de gangmaker die zelden een feestje oversloeg. Bijna drie maanden geleden werd hij doodgestoken op een housefestival in het Westelijk Havengebied. Donderdag verschijnen de verdachten voor het eerst voor de rechter. ‘Hij zou zelf nooit een vechtpartij beginnen.’

Jimmy Schepers is nog altijd aanwezig in tapasbar Taparia op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam-Oost. In de zaak van zijn familie is een herdenkingsplek ingericht. Er hangt een grote foto van hem, een ingelijst Ajaxshirt met zijn initialen achterop en er staat een gesigneerde plaat van het Amsterdamse duo Anotr, een van zijn favoriete houseartiesten.

Het is er nog altijd een komen en gaan van vrienden van Jimmy, net als toen hij achter de bar stond. Ze zijn er dagelijks om even stil te staan bij het verlies van hun vriend. “Voor Jimmy was dit zijn huiskamer. Iedereen kwam voor hem,” vertelt zus Kelly. “Maar ik moest wel vaak zeggen dat er ook gewerkt moest worden,” vult vader Jan aan.

Intensieve therapie

Jimmy groeit op in Diemen waar hij ook naar de lagere school gaat. De havo in Weesp volgt, maar die maakt hij niet af vanwege een ongeluk met vuurwerk. Langere tijd moet hij intensieve therapie volgen om twee vingers te behouden.

Daarna volgt hij een horecaopleiding, ideaal omdat hij graag werkervaring wil opdoen, leggen zijn ouders Jan en Debby en zussen Kelly en Jaimy uit. “Hij wilde geld verdienen,” zegt Jan.

Dat doet Jimmy al vanaf jongs af aan in de afwas en bediening bij meerdere horecazaken in de stad tot zijn familie in 2019 de Taparia overneemt. Een maand na de opening ruikt hij zijn kans. Via zijn horecaopleiding kan hij er vier dagen per week werken, met zijn zus en moeder als leermeesters, en dan nog een dag naar school. In korte tijd groeit hij er uit tot sfeermaker. “Een echte horecajongen. Een gezelligheidsdier,” zegt vader Jan.

Corona

Hij gaat graag op vakantie met vrienden. En dan gaat er bij Jimmy altijd wel wat mis, vertelt vriend Chris. “Dan vroegen we de hele tijd aan hem of hij zijn paspoort bij zich had. En zodra hij dan in de taxi zat, was natuurlijk zijn paspoort weg.”

Aan al die gezelligheid komt abrupt een eind door het coronavirus. Als Jimmy net 18 jaar is en hij eindelijk uit mag – iets waar hij lang naar heeft uitgekeken – gaat de wereld ruim twee jaar op slot. Een verschrikkelijke tijd, noemt zus Jaimy die periode voor hem. “Hij kon niets, alleen bij vrienden thuis zitten.”

Na corona zitten Jimmy en zijn vrienden niet stil. Ze hebben het gevoel dat ze wat in te halen hebben en willen zo min mogelijk missen. En vooral geen house- en technofeesten als het aan Jimmy ligt. “Op zijn 21ste verjaardag mocht alleen maar house en techno gedraaid worden,” zegt Kelly. “Nederlandstalige muziek zette hij direct af, al hield hij er ook wel van, maar niet op zijn verjaardag.”

Muziekboxen opgeblazen

Het liefst draait hij die muziek zelf. Samen met zijn broer Danny en vriend Ritchie oefent hij elke maandag in de feestzaal boven de tapasbar. Housemuziek is echt een hobby. In groepsapps deelt hij de nieuwste nummers en bij sommige vrienden heeft hij weleens de muziekboxen opgeblazen.

Als gangmaker brengt Jimmy iedere week zijn verschillende vriendengroepen bij elkaar in de Taparia. Hij vraagt wie er mee wil naar welke festivals en regelt kaartjes. Vrienden die even krap bij kas zitten, helpt hij met alle liefde. In de zomer van 2023 staan onder andere Loveland, Mystic Garden en Strafwerk op zijn lijstje en Solid Grooves dat vroeg in het seizoen valt.

“Hij wilde daar heel graag Michael Bibi zien,” vertelt Jaimy. “Maar enkele dagen voor het festival bleek Bibi ziek. Gelukkig werd hij vervangen door Anotr die Jimmy ook heel goed vond.”

Geen id-kaart

Op Solid Grooves gaat het gruwelijk mis. Een groep die op rooftocht is valt de zwager van Jimmy aan. Hij springt ertussen en wordt in zijn buik gestoken en vervolgens nog een keer in zijn aorta. Hij rent in z’n eentje weg over het terrein en zakt dan naast het hoofdpodium in elkaar. Zijn zwager en een vriend, beiden ook gestoken, hebben niet door dat Jimmy gewond is geraakt. Ambulancemedewerkers halen Jimmy uiteindelijk weg.

Omdat hij geen id-kaart bij zich heeft, weet de politie niet wie hij is. De eerste uren na de steekpartij tasten familie en vrienden in het duister over het lot van Jimmy.

“We dachten dat het wel goed was gekomen met hem, zoals het altijd goed kwam,” zegt vriend Manny. “Geen haar op je hoofd die dacht dat hem wat zou overkomen. Hij zou zelf nooit een vechtpartij beginnen.”

Na een paar uur komt dan toch de onheilspellende boodschap. Jimmy is overleden. Hij is 21 jaar oud geworden. De politie houdt drie verdachten aan.

Op zijn begrafenis komen 2500 mensen af, allen in het wit gekleed. Zijn vader, moeder, broer, zussen en opa spreken, net als een aantal vrienden. En zijn favoriete housenummers worden gedraaid.

Pro-forma De drie aangehouden verdachten moeten donderdag 24 augustus voorkomen. De rechtbank beslist dan of de drie 20-jarige Amsterdammers nog langer vast blijven zitten. Ze worden verdacht van doodslag, poging tot doodslag, openlijk geweld en diefstal met geweld en afpersing.

