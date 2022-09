Jimmy Nelson fotografeert 600 Nederlanders in traditionele dracht op Museumplein

600 mensen in traditionele klederdracht representeren een deel van de Nederlandse identiteit. Beeld Daphne Lucker

De geboren Britse fotograaf Jimmy Nelson woont sinds 1994 in Amsterdam, maar bevindt zich vaak ver weg, op uitgestrekte steppes en in dichtbeboste oerwouden. Nelson reist met zijn camera de hele wereld over, op zoek naar nieuwe stammen, nieuwe culturen en nieuwe ervaringen. Hij maakt prachtige portretten van onbekende volkeren en bundelt die in fotoboeken als Before They Pass Away en Homage to Humanity.

Maar tijdens de coronapandemie was reizen niet mogelijk. En dus pakte Nelson de fiets vanuit Amsterdam Zuid en reed hij voorbij de ring het weidse Nederland in. Hij fietste langs vissersdorpen en door polderlandschappen, en ontdekte de traditionele Nederlandse klederdracht. Nelson vond in de Nederlandse provincies de schoonheid van de mens, veel dichterbij dan hij had verwacht.

Ode aan Nederland

In het boek Between the Sea and the Sky portretteert hij twintig gemeenschappen die hij tijdens zijn doorkruising van Nederland heeft ontmoet in hun traditionele dracht, van het Zeeuwse Axel tot het Friese Hindeloopen. Het is Nelsons meest persoonlijke boek tot nu toe: een ode aan de cultuur van zijn geadopteerde thuisland.

Om de lancering van het boek te vieren, kwamen op het Museumplein 600 mensen in traditionele klederdracht samen. Een representatie van de Nederlandse identiteit midden in de hoofdstad, voor altijd vastgelegd op de gevoelige plaat.

Jimmy Nelson maakt op het Museumplein een reusachtig groepsportret om de lancering van zijn nieuwe boek te vieren. Beeld Daphne Lucker