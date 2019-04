Jihadist vaak religieus geïnspireerde, verwarde dader

Jihadisten zijn overwegend erg laag opgeleid, hebben een crimineel verleden, geen vaste baan, komen uit gebroken gezinnen en kampen met psychische problemen. Dat laatste duidt erop dat het niet zinvol is de vraag te stellen of een terrorist 'ideologisch gedreven' of 'verward' is - een discussie die bijvoorbeeld oplaaide na de aanslag van vorige maand in Utrecht. Vaak is sprake van een religieus geïnspireerde, verwarde dader.



Dit blijkt uit een donderdag verschenen politiestudie waarin de dossiers van ruim 300 Syriëgangers zijn geanalyseerd, van wie er 41 afkomstig waren uit Amsterdam. 'De Syriëgangers [zijn] niet 'allemaal gek'; wel kan worden geconcludeerd dat een substantieel deel van hen op enig moment psychische problemen heeft gehad,' staat in het rapport van de Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO).



Uit de politiebronnen blijkt dat 28 procent van de twintigers die uitreisden, kampte met geestelijke gezondheidsproblemen, zoals schizofrenie of depressie. Dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 8 procent.