Jewan (49) doet vrijwilligerswerk in Oost, maar kan de tram erheen moeilijk betalen: ‘Gezwoegd om schulden in te lossen’

Jewan Abdullah: 'We zijn nu schuldenvrij, en dat wil ik absoluut zo houden.' Beeld Eva Plevier

In haar thuisland Irak werd de Koerdische Jewan Abdullah (49) opgeleid tot elektricien. “Ik heb daar ook een tijdje voor een bedrijf gewerkt en verdiende mijn eigen geld.” Het zelfstandige bestaan lonkte. “Begrijp me niet verkeerd, ik groeide op in een traditioneel islamitisch gezin, dus ik woonde thuis totdat ik aan mijn man werd gekoppeld en met hem trouwde. Maar het was een fijne tijd, ik kon best veel zelf beslissen.”

Waar ze bij lange na geen zeggenschap over had maar waar haar dagelijks leven wel flink door werd bepaald, waren de politieke onlusten in Irak. Tijdens de Golfoorlogen bracht Abdullah veel tijd in de schuilkelder door en veel van haar familieleden, die gedwongen in dienst moesten, kwamen om.

Toen Abdullah twaalf was stierf haar vader aan de gevolgen van suikerziekte, later kwam de zorg voor haar moeder, die ook diabetespatiënt was, op Abdullahs schouders te liggen. Toch kon ze haar school afmaken en vond ze werk.

Peshmerga

Met de voormalige Iraakse president Saddam Hoessein aan de macht, moest haar kersverse echtgenoot vrezen voor zijn leven. “Hij is peshmerga, lid van de Koerdische strijdmacht. Hij werd gemarteld en moest onderduiken in de bergen. Daar heeft hij een gifgasaanval op een haar na overleefd, maar de gevolgen ervan ondervindt hij tot op de dag van vandaag.”

Haar man vluchtte en kwam in Nederland terecht, anderhalf jaar later volgde de destijds 24-jarige Abdullah. “Ik landde midden in de winter, het was vroeg en dus hartstikke donker. Ik herinner me de lichtjes op Schiphol, verder voelde ik me vooral gedesoriënteerd.”

Ze betrokken een huis in de Indische Buurt en niet veel later werd hun eerste dochter geboren. Een tweede volgde vijf jaar later. Haar man probeerde intussen voet aan de grond te krijgen – ‘In Irak had hij een succesvolle bakkerij, hij is chef-kok’ – maar door zijn traumatische verleden was hij niet meer de oude en zijn ondernemingen faalden.

“Het was een moeilijke tijd en we hebben gezwoegd om de opgedane schulden te vereffenen. Nu zijn we schuldenvrij, en dat wil ik absoluut zo houden.”

Risico op suikerziekte

Toen de kinderen jong waren, droeg Abdullah de zorg voor hen en het huishouden. Ze bracht veel tijd binnenshuis door. “Daar werd ik best triest door. Ik zat niet lekker in m’n vel, voelde me niet nuttig en begon veel te eten.”

Ze kwam flink aan, sporten en diëten hielpen weinig. “Ik heb veel geprobeerd: pillen en drankjes en de sportschool, maar het haalde weinig uit. En omdat het risico op suikerziekte in de familie zit, stelde de arts een maagverkleining voor.”

Door de operatie verloor ze een kleine 50 kilo en voelt zich stukken beter. Maar het overtollige vel is haar een doorn in het oog. “Het is iets mentaals, want ik wéét dat ik gezonder ben, maar als ik in de spiegel kijk, zie ik alleen de lelijke dingen. Ik zou me zo graag weer mooi willen voelen.”

Het is haar diepste wens de overtollige huid te laten verwijderen, maar zo’n operatie is volgens de verzekering niet een medische, maar een cosmetische ingreep en wordt dus niet vergoed. “Het is iets intrinsieks, iets waarmee ik heb geprobeerd vrede te sluiten, maar dat is me niet gelukt, helaas.”

Organiserende rol

Wel vindt Abdullah veel plezier in haar vrijwilligerswerk bij buurthuis De Meevaart. Daar draait ze inmiddels al tien jaar wekelijks drie dagen mee als coördinator. “Ik stuur vrijwilligers aan en houd oog voor de planning en zaken die moeten gebeuren. Zo’n organiserende rol past me wel, denk ik, ik word er in elk geval heel gelukkig van.”

Toen hun huis in de Sumatrastraat werd gesloopt, verhuisde het gezin acht jaar geleden naar IJburg. “Ik mis de reuring en de vrolijke gemeenschap in de Indische Buurt dagelijks. IJburg is prima, maar zo rustig.” Abdullah reist met het ov naar De Meevaart, fietsen kan ze niet. “Ik heb het geprobeerd toen ik hier kwam, maar ik zat telkens onder de blauwe plekken. Tijdens corona heb ik nog een poging gewaagd, maar dat was ook geen succes.” Ze is dus aangewezen op de dure en vaak onbetrouwbare tram.

De buurtmunt van Amsterdam-Oost

De ‘makkie’ is de buurtmunt van Amsterdam-Oost. De makkies kunnen worden verdiend door vrijwilligerswerk te doen: één uur is één makkie. In Oost, en met name in de Indische Buurt, doen zo’n 17 organisaties mee waar makkies te verdienen zijn. Bij zo’n veertig zaken kunnen diezelfde makkies weer worden uitgegeven. Ook Jewan Abdullah verdient, naast een bescheiden vrijwilligersvergoeding, makkies met haar werk in De Meevaart. “Het doel van de makkie is tweeledig, dat is het mooie,” zei stadsdeelbestuurder Carolien de Heer eerder in Het Parool. “Mensen kunnen makkelijk makkies verdienen door zich in te zetten voor de buurt en zo verdienen ze korting op producten.” Er is geen inkomenstoets, de makkie is er voor iedereen. Ze worden het vaakst uitgegeven in supermarkt, bij de bakker en de slager. Het initiatief bestaat inmiddels ruim tien jaar.

Vorige week vroeg Ingrid van Donkelaar hulp bij het realiseren van een extra kamer in haar huis voor haar kleinzoon die tevens haar pleegkind is. Tabita Verburg doneert. Ingrid van Donkelaar (66) bracht een groot deel van haar jeugd in Amsterdam door, net als haar vier puberende kleinkinderen dat in Bos en Lommer deden. Tegenwoordig wonen ze samen in een sociale huurwoning in Loenen aan de Vecht. Van Donkelaar zorgt voor de kinderen van haar dochter, die aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis en een alcoholverslaving lijdt en als alleenstaande moeder de zorg voor haar zeven kinderen niet kon dragen. Van Donkelaar merkt aan haar kleinkinderen dat ze een flinke knauw hebben gehad. “Ze vinden het lastig mensen te vertrouwen, hebben hechtingsproblemen en zijn erg gesloten.” Haar 15-jarige kleinzoon krijgt sinds kort therapie voor zijn woedeaanvallen. Van Donkelaar denkt dat een eigen slaapkamer – hij slaapt nu bij zijn zusje – hem goed zou doen. De zolderkamer zou perfect zijn, maar die moet eerst worden opgeknapt en goed geïsoleerd. Daar heeft ze de financiële middelen niet voor, ze zit in de Ziektewet vanwege haar versleten knieën. Tabita Verburg (45) werd geraakt door het verhaal van Van Donkelaar. “Het ontroerde me enorm. Wat een mooie vrouw en wat geweldig wat ze doet voor haar kleinkinderen.” Verburg, werkzaam bij een chemisch bedrijf, spreekt uit eigen ervaring. “Onze dochter heeft ook een jaar bij mijn ouders gewoond toen het een tijd minder goed met haar ging en het bij ons thuis niet werkte. Als mijn ouders dit niet hadden gedaan, was het waarschijnlijk heel anders afgelopen voor mijn dochter, ook wat betreft onze relatie.” Daarom wil ze Van Donkelaar graag helpen met het verwezenlijken van de kamer voor haar kleinzoon. “Een eigen plek is zo belangrijk, dat moet je niet onderschatten. Het belangrijkste is dat ze bij elkaar en hun oma kunnen blijven.”