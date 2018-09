Jeugdzorg regio Amsterdam waarschijnlijk 33 miljoen duurder

Dat liet plaatsvervangend wethouder Marjolein Moorman (Jeugdzorg) donderdag weten in een brief aan de gemeenteraad.



Het gezamenlijke budget voor de jeugdzorg in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland is 164 miljoen euro. Amsterdam neemt daarvan 110 miljoen voor z'n rekening.



In de brief staat niet welk deel van de budgetoverschrijding op het conto van Amsterdam komt. Wel is de jeugdzorg voor Amsterdam 'een risico in de Najaarsnota'.



Nieuwe werkwijze

Eerder deze maand informeerde Moorman de gemeenteraad al over de averechtse effecten van het nieuwe beleid in de jeugdzorg. Bij de nieuwe werkwijze zette de gemeente in op de preventie van problemen bij jeugdigen, zodat minder verwijzingen nodig zouden moeten zijn naar een dure psycholoog of kinderpsychiater.



In de praktijk wordt juist meer verwezen naar die specialistische jeugdhulp. Het gaat om zo'n 10.000 kinderen. Het gevolg daarvan is dat de kosten voor de gemeente te hoog worden.



Daling van kosten

Nieuw in de werkwijze is ook dat hulpverleners niet alleen oog moeten hebben voor de psychologische problemen van een kind, maar ook voor de sociale context. Gemeente en zorginstellingen staan achter die visie, zo staat in de brief van Moorman, maar de gemeente stuurt wel aan op daling van de kosten.



De gemeente vindt tevens dat alle kinderen en gezinnen de hulp moeten krijgen die zij nodig hebben. Het is (nog) niet duidelijk hoe die uitgangspunten zijn te verenigen. Daarover gaan gemeente en zorginstellingen om tafel. Mogelijk voert de gemeente budgetplafonds in voor de inzet van kinderpsychologen en -psychiaters. Of hun tarieven gaan omlaag.



Prestatiebekostiging

Op de achtergrond speelt ook een andere discussie. De gemeente onderzoekt het invoeren van een prestatiebekostiging in de jeugdzorg. Een zorgverlener die de behandeldoelen haalt, krijgt die behandeling volledig vergoed. Lukt dat niet, dan wil de gemeente 70 procent van de behandeling vergoeden. Dat voornemen kan leiden tot inkomensverliezen bij instellingen.



Lees ook: Jeugdzorg nog dieper in de problemen