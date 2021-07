Jeugdwerkloosheid Amsterdam bijna 10 procent eind 2020

Beeld ANP

Dat betekende dat bijna 10 procent van de jongeren tussen de 15 en 27 jaar werkloos was. Over de eerste drie kwartalen van 2020 kwam de jeugdwerkloosheid uit op 8,5 procent.

De stijging was te wijten aan de lockdown: in de horeca, maar ook in de schoonmaak, cultuur, recreatie en winkels werden vanwege het coronavirus hele bedrijven lamgelegd, waardoor juist voor jongeren veel werkgelegenheid verdween. Voor de hele beroepsbevolking steeg de werkloosheid ook – van 4,2 procent naar 5,3 procent –, maar jongeren werden extra hard geraakt.

Onder opleidingsniveau

In februari 2020 waren in Amsterdam 73.500 werkende jongeren tussen de 18 en 26 jaar, zo’n 61 procent van alle Amsterdamse jongeren in de leeftijdsgroep 15 tot 27. Van februari tot en met juni 2020 nam het aantal werkenden af tot 68.000. Na de zomer veerde de economie weer op, maar in december waren er toch 5 procent minder jongeren aan het werk dan in februari.

Vooral in de horeca raakten jongeren hun banen kwijt. Het gaat vooral om lager opgeleide jongeren (14 procent). Van de werkloze jongeren is 12 procent middelbaar en 5 procent hoogopgeleid. Onder middelbaar opgeleide jongeren steeg de werkloosheid in 2020 relatief wel het hardst, van 7 naar 12 procent. De jongeren die wel werk vonden, werken relatief vaak onder hun opleidingsniveau.

Crisisaanpak

De gemeente trekt 12 miljoen uit om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Dat wordt vooral geïnvesteerd in intensieve en persoonlijke begeleiding, waardoor jongeren terug naar school kunnen of doorstromen naar sectoren waar wel werk te vinden is. ‘Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid is en blijft voor Amsterdam een belangrijke prioriteit. Het doel is dat niemand werkloos aan de kant blijft staan,’ aldus de gemeente.